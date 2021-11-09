Вышел трейлер французского фильма ужасов "Календарь дьявола"

Сервис Shudder представил на YouTube трейлер франко-бельгийского хоррора "Календарь дьявола" (The Advent Calendar, Le calendrier). Поставил картину по собственному сценарию Патрик Ридремон ("Говорящий мертвец").

Рассказывает лента про уж как три года прикованную к инвалидному креслу бывшую танцовщицу Еву (Южени Деруан, "Призрак смерти"), на Рождество получившую от подруги старинный адвент-календарь.

Ева вскоре выяснит, что каждое из окошек игрушки содержит подарок - исполнение желания. "Но каждое такое желание имеет свою кровавую цену, а приняв условия игры однажды, отказаться от нее уже невозможно. И чем сильнее желание, тем выше ставки…", - мрачнеет синопсис.

В других ролях: Онорин Манье ("Загадочные убийства Агаты Кристи"), Клеман Оливери ("Париж - это мы"), Янис Абрих ("Кемпинг "Рай"), Сирил Гарнье ("Николя де Флок"), Владимир Перин ("Мой король"), Фабьен Жегуде ("На зов скорби").

Подписчикам Shudder "Календарь" станет доступен 2 декабря. Российская кинопремьера - неделей позже.