Новости

Умер актер из "Интернов" и "Дальнобойщиков" Виктор Котов 09:58
Умер актер Сергей Ефимов 09:25
Вышел трейлер скандальной экранизации "Задачи трех тел" Лю Цысиня 09:09
75-летний актер Талашко уволился из вуза после обвинений в харассменте 08.11.2021
Джеймс Ганн сообщил о начале съемок третьих "Стражей Галактики" 08.11.2021

Вышел трейлер французского фильма ужасов "Календарь дьявола"

Новости
    09.11.2021, 08:44
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Shudder Фото: youtube.com/ Shudder
Фото: youtube.com/ Shudder

Сервис Shudder представил на YouTube трейлер франко-бельгийского хоррора "Календарь дьявола" (The Advent Calendar, Le calendrier). Поставил картину по собственному сценарию Патрик Ридремон ("Говорящий мертвец").

Фото: youtube.com/ BritFlicks
Появился трейлер британского фильма ужасов "Отец мух"

Рассказывает лента про уж как три года прикованную к инвалидному креслу бывшую танцовщицу Еву (Южени Деруан, "Призрак смерти"), на Рождество получившую от подруги старинный адвент-календарь.

Ева вскоре выяснит, что каждое из окошек игрушки содержит подарок - исполнение желания. "Но каждое такое желание имеет свою кровавую цену, а приняв условия игры однажды, отказаться от нее уже невозможно. И чем сильнее желание, тем выше ставки…", - мрачнеет синопсис.

В других ролях: Онорин Манье ("Загадочные убийства Агаты Кристи"), Клеман Оливери ("Париж - это мы"), Янис Абрих ("Кемпинг "Рай"), Сирил Гарнье ("Николя де Флок"), Владимир Перин ("Мой король"), Фабьен Жегуде ("На зов скорби").

Подписчикам Shudder "Календарь" станет доступен 2 декабря. Российская кинопремьера - неделей позже.

Новости

Заболевшему COVID-19 Валерию Гаркалину провели экстренную операцию 08.11.2021
Вышел второй трейлер южнокорейского сериала ужасов "Зов ада" 08.11.2021
"Выписка не за горами": состояние Александра Серова улучшилось 08.11.2021
Умер легендарный арабский певец-рекордсмен Сабах Фахри 08.11.2021
⧣ трейлер
Фото: youtube.com
Вышел трейлер ромкома Netflix "Замок к Рождеству" 08.11.2021
Вышел трейлер канадского фильма ужасов "Кусатели за лодыжки" 08.11.2021
Вышел трейлер детективного сериала "Сшиватель" 08.11.2021
⧣ ужасы
Фото: youtube.com/ Stranger Things
Вышел новый тизер четвертого сезона "Очень странных дел" 06.11.2021
Появился трейлер британского фильма ужасов "Отец мух" 06.11.2021
Вышел русский трейлер хоррор-фэнтези "Мумия: Возрождение" 04.11.2021
⧣ триллер
Фото: youtube.com/ LandFM
На Netflix вышел трейлер сериала "Койоты" 07.11.2021
Вышел трейлер второй части пятого сезона "Бумажного дома" 04.11.2021
Вышел трейлер сериала про пандемию вируса-убийцы "Станция 11" 03.11.2021