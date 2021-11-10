Законопроект Белгородской области "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2022 год:

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 133 240 307,2 тыс. рублей;

общий объем расходов областного бюджета в сумме 156 857 423,6 тыс. рублей;

верхний предел государственного внутреннего долга Белгородской области на 1 января 2023 года в сумме 22 034 684 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему закону;

прогнозируемый дефицит областного бюджета в сумме 23 617 116,4 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2023 и 2024 годы:

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2023 год в сумме 125 904 174,3 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 127 714 449,9 тыс. рублей;

общий объем расходов областного бюджета на 2023 год в сумме 136 359 661,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 100 000 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 138 012 050,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 6 200 000 тыс. рублей;

верхний предел государственного внутреннего долга Белгородской области на 1 января 2024 года в сумме 21 724 553 тыс. рублей и на 1 января 2025 года в сумме 21 593 379 тыс. рублей согласно приложению 2 к настоящему закону;

прогнозируемый дефицит областного бюджета на 2023 год в сумме 10 455 487,5 тыс. рублей и прогнозируемый дефицит на 2024 год в сумме 10 297 600,8 тыс. рублей.

Статья 2. Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему закону и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему закону.

Статья 3. Нормативы распределения отдельных видов доходов между бюджетами бюджетной системы Белгородской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения отдельных видов доходов между областным бюджетом и бюджетами городских округов и муниципальных районов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему закону.

2. В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов, городских округов, городских поселений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, распределенных в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему закону.

3. В соответствии с пунктом 3.3 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему закону.

Статья 4. Прогнозируемое поступление доходов в областной бюджет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить прогнозируемое поступление доходов в областной бюджет, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к настоящему закону.

Статья 5. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 14 109 987,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 14 594 680,6 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 15 251 787,2 тыс. рублей.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета:

на 2022 год на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Белгородской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 10 к настоящему закону.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Белгородской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к настоящему закону.

Государственные программы Белгородской области подлежат приведению в соответствие с настоящим законом до 1 апреля 2022 года.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на осуществление бюджетных инвестиций, предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Белгородской области и предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, включаемые в государственные программы Белгородской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 12 к настоящему закону.

6. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку детей и семей, имеющих детей, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 13 к настоящему закону.

7. Обеспечить в 2022 году первоочередное финансирование следующих расходных обязательств:

оплату труда работникам областных казенных учреждений;

публичных нормативных обязательств (социальные выплаты, компенсационные выплаты и т.д.);

оплату жилищно-коммунальных услуг;

субсидий автономным и бюджетным учреждениям при выполнении государственного задания;

100 процентов от бюджетных обязательств по выплате дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2022 год.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных органов и государственных учреждений Белгородской области

Правительству Белгородской области содержание органов государственной власти Белгородской области осуществлять в соответствии с нормативом формирования расходов на содержание органов государственной власти субъекта Российской Федерации, установленного Правительством Российской Федерации на соответствующий год.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере здравоохранения

Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета:

Федеральному фонду обязательного медицинского страхования на страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения на 2022 год в сумме 6 712 356,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 6 982 165,1 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 7 262 787,0 тыс. рублей;

на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Белгородской области в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования на 2022 год в сумме 500 000,0 тыс. рублей.

Статья 8. Особенности установления отдельных расходных обязательств Белгородской области и использования бюджетных ассигнований в сфере социального обеспечения населения

Установить размер пособия, выплачиваемого опекуну (попечителю), приемному родителю, родителю-воспитателю на питание, одежду, обувь, мягкий инвентарь на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на каждого ребенка в размере, равном величине прожиточного минимума на детей, определенного Правительством Белгородской области на 2022 год.

Статья 9. Особенности предоставления бюджетных инвестиций, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Белгородской области и предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

1. Порядок осуществления бюджетных инвестиций, предоставления субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Белгородской области устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Белгородской области в рамках реализации соответствующих государственных программ Белгородской области.

2. Установить, что реализация мероприятий в части предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности осуществляется по перечню объектов, утверждаемому Правительством Белгородской области в рамках реализации соответствующих государственных программ Белгородской области.

Статья 10. Дорожный фонд Белгородской области

Утвердить бюджет дорожного фонда Белгородской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 14 к настоящему закону.

Статья 11. Межбюджетные трансферты

1. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов на 2022 год - 1,0, на 2023 год - 1,0, на 2024 год - 1,0.

Утвердить расчетный объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов на 2022 год в сумме 12 071 631,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 11 164 523,0 тыс. рублей, на 2024 год - в сумме 11 416 282,0 тыс. рублей.

Заменить частично дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц согласно приложению 15 к настоящему закону.

2. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования выполнения полномочий органов местного самоуправления на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 16 к настоящему закону.

3. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2022 год в сумме 6 048 431,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 4 699 507,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 4 464 532,0 тыс. рублей согласно таблице 1 приложения 17 к настоящему закону.

4. Установить критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений Белгородской области на 2022 год - 0,78, на 2023 - 0,78, на 2024 год - 0,78.

Установить критерий выравнивания финансовых возможностей сельских поселений Белгородской области на 2022 год - 0,79, на 2023 год - 0,77, на 2024 год - 0,77.

Утвердить распределение субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в сумме 433 398,0 тыс. рублей ежегодно согласно таблице 3 приложения 17 к настоящему закону.

5. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов на 2022 год в сумме 62 347 394,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 51 276 405,5 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 51 880 039,5 тыс. рублей согласно приложению 17 к настоящему закону, из них:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2022 год - 6 048 431,7 тыс. рублей, на 2023 год - 4 699 507,0 тыс. рублей, на 2024 год - 4 464 532,0 тыс. рублей;

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов на 2022 год - 2 239 138,8тыс. рублей;

- субсидии местным бюджетам на 2022 год - 14 486 726,7 тыс. рублей, на 2023 год - 6 314 248,8 тыс. рублей, на 2024 год - 5 318 363,5 тыс. рублей;

- субвенции местным бюджетам на 2022 год - 37 869 019,9 тыс. рублей, на 2023 год - 39 414 783,7 тыс. рублей, на 2024 год - 41 123 885,0 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты на 2022 год - 1 704 077,0 тыс. рублей, на 2023 год - 847 866,0 тыс. рублей, на 2024 год - 973 259,0 тыс. рублей.

6. Установить, что в 2022 году операции с межбюджетными трансфертами, предоставляемыми из федерального бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в рамках исполнения областного бюджета учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств областного бюджета в территориальном органе Федерального казначейства. При передаче указанных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов операции с указанными межбюджетными трансфертами учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств местных бюджетов в территориальном органе Федерального казначейства.

7. Установить, что на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета Управлению Федерального казначейства по Белгородской области могут быть переданы полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета в местные бюджеты в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты.

Статья 12. Резервный фонд Правительства Белгородской области

Установить размер резервного фонда Правительства Белгородской области на 2022 год в сумме 2 249 040,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 968 890,2 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 1 105 008,0 тыс. рублей.

Статья 13. Бюджетные кредиты

1. Установить, что в 2022 году бюджетные кредиты могут предоставляться бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области из областного бюджета на следующие цели:

- для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов и городских округов Белгородской области, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов и городских округов Белгородской области;

- для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий.

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами:

- для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов и городских округов Белгородской области, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов и городских округов Белгородской области, - в размере 0,1 процента годовых;

- для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, - по ставке 0 процентов.

3. Предоставление, использование и возврат муниципальными районами и городскими округами Белгородской области указанных в части 2 настоящей статьи бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета, осуществляются в порядке, установленном Правительством Белгородской области.

Статья 14. Обслуживание государственного внутреннего долга Белгородской области

Утвердить в составе расходов областного бюджета бюджетные ассигнования на обслуживание государственного внутреннего долга Белгородской области на 2022 год в сумме 1 153 485 тыс. рублей, на 2023 год - 1 337 753 тыс. рублей, на 2024 год - 1 378 078 тыс. рублей, в том числе проценты за рассрочку по реструктурированной в 2015 году задолженности по бюджетным кредитам на 2022 год - 1 720 тыс. рублей, на 2023 год - 1 720 тыс. рублей, на 2024 год - 1 720 тыс. рублей, по реструктурированной в 2017 и 2020 годах задолженности по бюджетным кредитам на 2022 год - 6 921 тыс. рублей, на 2023 год - 6 512 тыс. рублей, на 2024 год - 6 102 тыс. рублей.

Статья 15. Государственные внутренние заимствования Белгородской области

1. Правительство Белгородской области вправе осуществлять государственные внутренние заимствования с целью:

финансирования дефицита бюджета;

погашения государственных долговых обязательств;

пополнения в течение финансового года остатков средств на счетах областного бюджета.

2. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Белгородской области на 2022 год согласно приложению 18 к настоящему закону и Программу государственных внутренних заимствований Белгородской области на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 19 к настоящему закону.

Статья 16. Государственные гарантии Белгородской области

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Белгородской области по государственным гарантиям Белгородской области в валюте Российской Федерации на 1 января 2023 года в сумме 1 099 325,0 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в сумме 794 325,0 тыс. рублей и на 1 января 2025 года в сумме 681 282,0 тыс. рублей.

2. Бюджетные ассигнования за счет источников финансирования дефицита областного бюджета на возможное исполнение выданных государственных гарантий Белгородской области по возможным гарантийным случаям на 2022 год в сумме 157 506,0 тыс. рублей, на 2023 год - 126 117,0 тыс. рублей, на 2024 год - 108 532,0 тыс. рублей.

Статья 17. Особенности исполнения областного бюджета в 2022 году

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2022 году изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета является распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 1 настоящего закона бюджетных ассигнований в объеме до 2 000 000 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на реализацию мероприятий, обеспечивающих повышение качества жизнедеятельности населения Белгородской области, в том числе в виде межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Белгородской области, по решениям Правительства Белгородской области.

2. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета без внесения изменений в настоящий закон:

на выполнение обязательств по обеспечению необходимого уровня софинансирования расходных обязательств Белгородской области в случае принятия федеральными органами власти, Пенсионным фондом Российской Федерации решений по предоставлению межбюджетных трансфертов;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований в целях исполнения решений налоговых и иных уполномоченных органов о взыскании налогов, сборов, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства областного бюджета в соответствии с действующим законодательством.

3. Неиспользованные целевые средства, переданные из областного бюджета в местные бюджеты, по состоянию на 1 января 2022 года, образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований, утвержденных законом Белгородской области от 26 декабря 2020 года N 19 "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", подлежат возврату в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством.

Статья 18. Вступление в силу настоящего закона

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Белгородской области В.В.Гладков







