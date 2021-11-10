Больше всего белорусов волнует уровень их доходов и состояние здоровья

Две темы вышли на первый план в социологических опросах населения Беларуси: уровень доходов и состояние здоровья. Об этом сообщил 10 ноября руководитель национального Института социологии, доцент Николай Мысливец в пресс-центре БЕЛТА.

Комментируя результаты исследований, посвященных социальному развитию регионов в зеркале социологии, эксперт подтвердил, что забота о здоровье в условиях затянувшейся пандемии, а также рост цен на товары и услуги, уровень оплаты труда стали важнейшими темами в общественно-политическом дискурсе.

По результатам исследования, которое проводил в этом году институт, уточнил он, 58% опрошенных на первое место поставили свой интерес к вопросу цен на продукты и товары первой необходимости. Что касается состояния здоровья своих близких, то его "выделили 46% респондентов, а уровень оплаты труда - 45%", - рассказал об итогах мониторинга Мысливец.

Он пояснил, что тема здоровья при всей своей актуальности несколько ушла на второй план по той причине, что люди уже начинают постепенно привыкать к жизни в условиях пандемии.

Правда, аналитик Белорусского института стратегических исследований Валентин Стариченок обратил внимание на различия в ответах разных групп респондентов. Так, доля людей, которые особенно волнуются по поводу уровня доходов и цен, ниже в Минске, а также среди молодежи. Социологи склонны это объяснять свойственной молодости беззаботностью с одной стороны, а также более высоким уровнем зарплат у жителей крупных городов и столицы - с другой.

Кстати, вопросы уровня жизни выходят на первый план во многих регионах Беларуси. Доцент Гродненского университета имени Я. Купалы Оксана Гаврилик сообщила в связи с этим, что "практически треть зарегистрированных безработных в Гродно - люди старше 50 лет". А если обратиться к результатам международного проекта по изучению особенностей занятости и социализации лиц пенсионного возраста в Союзном государстве, уточнила она, то становится очевидным, что "более 60% пенсионеров продолжают трудовую деятельность в той же организации и на той же должности, что и прежде".

Эксперт пояснила, что причины для продолжения работы у пожилых людей в основном одни и те же: желание, нужда и возможность трудиться дальше. То есть стремление быть полезным обществу, передавать свой опыт, запасы энергии, которым нужно применение, а также необходимость иметь дополнительный доход. В реальном секторе такие опытные кадры действительно нужны, и они находят применение, констатировала ученый.

К тому же уровень оплаты труда людей в возрасте 60 лет и старше, как правило, волнует меньше, чем людей помладше. Валентин Стариченок, в частности, привел цифры исследования, которые свидетельствуют о том, что всего 13% лиц пенсионного возраста обозначили эту позицию как наиболее важную тему.