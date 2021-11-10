Трейлер: HBO выпустит документалку Jagged об Аланис Мориссетт

На YouTube-канале HBO вышел трейлер документального фильма Jagged о певице Аланис Мориссетт, семикратной обладательнице "Грэмми". Премьера запланирована на 18 ноября.

В фильме использованы архивные кадры с концертов, интервью, а также современные записи, воспоминания музыкантов и друзей (включая, например, Кевина Смита). Не обошлось и без рассказа о трудностях, которые возникли у певицы на пути к славе. Отмечается, что для 90-х творчество Аланис носило знаковый характер: в ее эмоциональных текстах узнавали себя и женщины и мужчины того времени.

- Мне говорят, я такая сильная, но очевидно, что я бы не писала такие сильные песни, не будь я беспомощной, - говорит Аланис Мориссетт.