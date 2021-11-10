Указ губернатора Ивановской области от 10 ноября 2021 года № 147-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом динамики санитарно-эпидемиологической ситуации постановляю:

Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующие изменения:

в пункте 22:

1. Подпункт 22.3 изложить в следующей редакции:

"22.3. Принять меры по реализации в период с 25.10.2021 и до издания соответствующего указа Губернатора Ивановской области образовательных программ среднего профессионального образования с использованием технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Требование абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на обучающихся, завершающих освоение образовательной программы среднего профессионального образования в 2021 / 2022 учебном году.".

2. Дополнить подпунктом 22.4 следующего содержания:

"22.4. Оценить общий уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди педагогических работников из числа профессорско-преподавательского состава, а также среди обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования (по каждой из указанных категорий), путем определения доли педагогических работников из числа профессорско-преподавательского состава и обучающихся, которые прошли полный курс вакцинации или начали курс вакцинации (получили первый компонент вакцины) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию, либо имеют медицинские документы, подтверждающие перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) или выявление антител иммуноглобулина G (IgG), выданные не ранее 01.05.2021, от фактической численности лиц соответствующей категории.

Начиная с 15.11.2021 и до издания соответствующего указа Губернатора Ивановской области принять меры по реализации образовательных программ высшего образования с использованием технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников из числа профессорско-преподавательского состава опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Требование абзаца второго настоящего подпункта не распространяются:

на образовательные организации, реализующие программы высшего образования, в которых уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди педагогических работников из числа профессорско-преподавательского состава и обучающихся образовательной организации составляет 80% и более от фактической численности лиц по каждой из указанных категорий;

на группы обучающихся выпускных курсов, в случае если доля обучающихся, которые прошли полный курс вакцинации или начали курс вакцинации (получили первый компонент вакцины) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию, либо имеют медицинские документы, подтверждающие перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) или выявление антител иммуноглобулина G (IgG), выданные не ранее 01.05.2021, либо имеют медицинские документы об отрицательном результате лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, отобранного не ранее чем за 3 календарных дня до даты посещения образовательной организации или тестирования на отсутствие антигена SARS-CoV-2 в день посещения образовательной организации, составляет 80% и более от фактической численности обучающихся соответствующей группы выпускного курса.".

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский







