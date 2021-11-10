Матвиенко попросила сенаторов противодействовать "антиваксерам"

Сенаторы должны вакцинироваться от коронавируса, чтобы подать гражданам пример, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы должны подавать пример для наших граждан. Мы призываем всех к вакцинированию, ревакцинации и, конечно, лично должны показывать в этом пример обязательно, тем самым противодействуя той антиковидной партии, которая есть у нас, к сожалению, как и в других государствах. Это личная точка зрения этих людей, но надо слушать наших медиков, специалистов, врачей, а не разные фейковые новости в интернете", - сказала Матвиенко на заседании Совфеда 10 ноября.

Как сообщил председатель комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, из 167 сенаторов 133 вакцинировались, 31 человек переболел и ждет вакцинации. "Три человека пока не изъявили желание, различные мотивы, не буду их объяснять", - добавил он.

Валентина Матвиенко также попросила сенаторов внимательно следить за ситуацией в регионах, обращая внимание на то, хватает ли вакцин и кислорода, какие есть проблемы, нужны ли дополнительные меры поддержки граждан и бизнеса.