Матвиенко: Закон о единой системе публичной власти должен быть понятным

Законопроект о единой системе публичной власти позволит обеспечить единые стандарты качества жизни россиян, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Основная суть этого закона в том, чтобы донастроить взаимоотношения, распределение полномочий, ответственности между разными уровнями власти - федеральной, региональной, муниципальной. Это делается в первую очередь для того, чтобы повысить качество жизни людей, создать эффективную систему управления, определить степень ответственности каждого уровня власти за то или иное направление. Чтобы люди знали, кто за что отвечает, могли спрашивать с того или иного уровня власти", - сказала Матвиенко журналистам.

Она напомнила, что сенаторы работают с Госдумой по проекту с "нулевого" чтения.

Сейчас сенаторы готовят поправки ко второму чтению проекта, чтобы закон был внятным, понятным и юридически корректным, добавила спикер Совфеда.

"Главное - донастроить систему управления в стране. Уверена, что Совет Федерации его поддержит", - заключила Матвиенко.