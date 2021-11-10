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10.11.2021 17:01
Рубрика: Экономика

Минстрой устранит дискриминацию доцентов при получении жилья

Текст: Марина Трубилина
Ликвидировать дискриминацию доцентов при получении жилья намерен Минстрой. Ведомство подготовило поправки в порядок обеспечения жильем научных работников.
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Сейчас молодые ученые могут получать социальные выплаты на приобретение жилья в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ". Молодой ученый может претендовать на эту госпомощь, если он работает в научной (образовательной) организации научным работником, и его общий стаж в этой должности составляет не менее пяти лет.

Фото: ЕРА
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Проект постановления разработан для устранения существующей дискриминации молодых ученых, которые работают в научных (образовательных) организациях в должностях, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, отмечается в пояснительной записке к документу. Предлагается распространить меры господдержки на молодых педработников, занимающих должности, относящиеся к профессорско-преподавательскому составу, имеющих ученое звание доцента или профессора.

Эти изменения могут увеличить число молодых исследователей и их долю в общей численности российских ученых, дадут им возможности для построения успешной карьеры в области науки, технологий и инноваций, считают в Минстрое.

Внесение поправок потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минстрой

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