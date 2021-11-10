Минстрой устранит дискриминацию доцентов при получении жилья

Ликвидировать дискриминацию доцентов при получении жилья намерен Минстрой. Ведомство подготовило поправки в порядок обеспечения жильем научных работников.

Сейчас молодые ученые могут получать социальные выплаты на приобретение жилья в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ". Молодой ученый может претендовать на эту госпомощь, если он работает в научной (образовательной) организации научным работником, и его общий стаж в этой должности составляет не менее пяти лет.

Проект постановления разработан для устранения существующей дискриминации молодых ученых, которые работают в научных (образовательных) организациях в должностях, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, отмечается в пояснительной записке к документу. Предлагается распространить меры господдержки на молодых педработников, занимающих должности, относящиеся к профессорско-преподавательскому составу, имеющих ученое звание доцента или профессора.

Эти изменения могут увеличить число молодых исследователей и их долю в общей численности российских ученых, дадут им возможности для построения успешной карьеры в области науки, технологий и инноваций, считают в Минстрое.

Внесение поправок потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета.