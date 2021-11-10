Николай Патрушев: Политика США усиливает деградацию в Афганистане

Главной из угроз, исходящих с афганского направления, остается терроризм. По различным оценкам, в настоящий момент в Афганистане функционируют более 20 террористических структур общей численностью свыше 23 тысяч боевиков. Об этом российским СМИ, в том числе "РГ", заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев по итогам консультаций в Нью-Дели с помощниками по национальной безопасности и секретарями Совбезов Казахстана, Киргизии, Ирана, Индии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

По словам Патрушева, основными источниками подпитки террористической деятельности по-прежнему остаются доходы от незаконного оборота наркотиков. А также взимание так называемого налога с организованных преступных группировок, которые занимаются производством и распространением наркотиков. По данным секретаря Совбеза РФ, Афганистан остается крупнейшим производителем опиатов в мире, обеспечивая до 90% производства объема мирового рынка. В то же время сам Афганистан находится фактически на грани гуманитарного кризиса. Не первый год продолжается засуха, цены на продовольствие растут, голодает уже более 18 миллионов человек. При этом, по словам Патрушева, США и их союзники вместо признания ответственности за развал афганской экономики и социальной сферы "продолжают способствовать дальнейшей деградации ситуации путем экономической изоляции Афганистана".

Он также он особо отметил, что угрозой региональной стабильности остается резкий рост числа беженцев из Афганистана.

"Видим серьезные риски проникновения террористических и экстремистских элементов, а также наркодельцов под видом беженцев или сотрудничавших с западниками афганцев на территорию стран-соседей в Центральную Азию и далее в Россию", - заметил секретарь российского Совбеза.

По его словам, участники многосторонней встречи секретарей советов безопасности заявили о решительной поддержке мирного и стабильного Афганистана. Подчеркнули уважение к суверенитету и территориальной целостности государства. Кроме того договорились о более тесной координации наших государств на афганском направлении, в первую очередь, в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, нелегальным оборотом наркотиков и неконтролируемой миграцией. Подчеркнули важность оказания срочной гуманитарной помощи афганскому народу. А еще отметили, что центральную и важнейшую роль в вопросах урегулирования ситуации в Афганистане играет Организация Объединенных Наций.

"С учетом того, что большинство участников сегодняшнего мероприятия являются членами Шанхайской организации сотрудничества, договорились о более эффективном использовании имеющегося у ШОС договорно-правового инструментария в этой сфере", - заметил Николай Патрушев.

По его мнению, "от своевременности и эффективности нашего взаимодействия будет зависеть не только урегулирование ситуации в Афганистане, но и безопасность и благополучие целого ряда государств, в том числе и России". Он также напомнил, что на предыдущей встрече 20 октября в Москве была заложена хорошая основа для определения позиций всех восьми стран относительно развития диалога с талибами, а также для координации усилий всех заинтересованных стран региона.

По итогам консультаций в Нью-Дели, с Патрушевым и остальными секретарями Совбезов встретился премьер-министр Индии Нарендра Моди. Представители всех восьми стран заявили, что обязательным условием успешного процесса национального примирения остается включение всех слоев общества в администрацию и политическую структуру управления страны.