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10.11.2021 16:49
Рубрика: Власть

Николай Патрушев: Политика США усиливает деградацию в Афганистане

Текст: Иван Егоров
Главной из угроз, исходящих с афганского направления, остается терроризм. По различным оценкам, в настоящий момент в Афганистане функционируют более 20 террористических структур общей численностью свыше 23 тысяч боевиков. Об этом российским СМИ, в том числе "РГ", заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев по итогам консультаций в Нью-Дели с помощниками по национальной безопасности и секретарями Совбезов Казахстана, Киргизии, Ирана, Индии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

По словам Патрушева, основными источниками подпитки террористической деятельности по-прежнему остаются доходы от незаконного оборота наркотиков. А также взимание так называемого налога с организованных преступных группировок, которые занимаются производством и распространением наркотиков. По данным секретаря Совбеза РФ, Афганистан остается крупнейшим производителем опиатов в мире, обеспечивая до 90% производства объема мирового рынка. В то же время сам Афганистан находится фактически на грани гуманитарного кризиса. Не первый год продолжается засуха, цены на продовольствие растут, голодает уже более 18 миллионов человек. При этом, по словам Патрушева, США и их союзники вместо признания ответственности за развал афганской экономики и социальной сферы "продолжают способствовать дальнейшей деградации ситуации путем экономической изоляции Афганистана".

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Он также он особо отметил, что угрозой региональной стабильности остается резкий рост числа беженцев из Афганистана.

"Видим серьезные риски проникновения террористических и экстремистских элементов, а также наркодельцов под видом беженцев или сотрудничавших с западниками афганцев на территорию стран-соседей в Центральную Азию и далее в Россию", - заметил секретарь российского Совбеза.

По его словам, участники многосторонней встречи секретарей советов безопасности заявили о решительной поддержке мирного и стабильного Афганистана. Подчеркнули уважение к суверенитету и территориальной целостности государства. Кроме того договорились о более тесной координации наших государств на афганском направлении, в первую очередь, в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, нелегальным оборотом наркотиков и неконтролируемой миграцией. Подчеркнули важность оказания срочной гуманитарной помощи афганскому народу. А еще отметили, что центральную и важнейшую роль в вопросах урегулирования ситуации в Афганистане играет Организация Объединенных Наций.

"С учетом того, что большинство участников сегодняшнего мероприятия являются членами Шанхайской организации сотрудничества, договорились о более эффективном использовании имеющегося у ШОС договорно-правового инструментария в этой сфере", - заметил Николай Патрушев.

По его мнению, "от своевременности и эффективности нашего взаимодействия будет зависеть не только урегулирование ситуации в Афганистане, но и безопасность и благополучие целого ряда государств, в том числе и России". Он также напомнил, что на предыдущей встрече 20 октября в Москве была заложена хорошая основа для определения позиций всех восьми стран относительно развития диалога с талибами, а также для координации усилий всех заинтересованных стран региона.

По итогам консультаций в Нью-Дели, с Патрушевым и остальными секретарями Совбезов встретился премьер-министр Индии Нарендра Моди. Представители всех восьми стран заявили, что обязательным условием успешного процесса национального примирения остается включение всех слоев общества в администрацию и политическую структуру управления страны.

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