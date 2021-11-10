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10.11.2021,  
15:51
Текст:  Светлана Цыганкова

Поставки огнеметной системы "Тосочка" в войска начнутся до конца года

Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Первые поставки тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" намечены на нынешний год. Сам же контракт был подписан на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" в августе.

Фото: ГК Ростех
Возможности новейшей огнеметной системы ТОС-2 показали на видео

Как сообщил "Интерфаксу" генеральный директор НПО "Сплав" Александр Смирнов, работа по контракту идет параллельно с госиспытаниями системы. Их планируют закончить в ближайшее время. До конца недели завершат стрельбы и составят протоколы.

ТОС-2 "Тосочка"- тяжелая огнеметная система. Установлена на колесном шасси автомобиля "Урал" с повышенной проходимостью. Ее основные преимущества - увеличенная дальность стрельбы, автоматизированные системы прицеливания, стрельбы и управления огнем. У ТОС-2 есть кран-манипулятор, позволяющий расчету самостоятельно перезаряжать установку. Раньше для этого требовалась специальная машина.

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