Правительство Японии ушло в отставку из-за выборов в парламент

В Японии ушел в отставку кабинет министров, сформированный 4 октября в связи с избранием нового премьер-министра Фумио Кисиды. Но спустя всего 10 дней - 14 октября - нижнюю палату парламента распустили из-за истечения срока полномочий, а 31 октября состоялись выборы.

Либерально-демократическая партия смогла получить большинство голосов, хотя ей предрекали значительную потерю позиций из-за ошибок в борьбе с коронавирусом. Но, несмотря на прогнозы, партия получила 261 место из 465, а также "абсолютное стабильное большинство", что позволит ей назначать глав профильных комитетов. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Десятого ноября будет избран новый премьер-министр Японии, который объявит и новый состав кабинета министров. Больших изменений не будет. В правительстве останутся почти все министры, занявшие свои посты 4 октября.