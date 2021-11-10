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10.11.2021 15:28

ПСБ предоставил девелоперу STONE HEDGE кредит 2,2 млрд рублей для строительства бизнес-центра STONE Савеловская

ПСБ и девелопер STONE HEDGE, работающий на рынке коммерческой и жилой недвижимости Москвы, подписали договор в сумму 2,2 млрд рублей, по которому банк предоставил девелоперу кредит на финансирование более 70% первого этапа строительства бизнес-центра класса А STONE Савеловская.

Финансирование будет направлено на выкуп земельного участка под строительство бизнес-центра.

"Мы отмечаем рост кредитного портфеля ПСБ в сегменте арендного бизнеса на 60% по сравнению с прошлым годом - только в 3 квартале 2021 года банк подписал кредитные соглашения на сумму более 8 млрд рублей в сфере коммерческой недвижимости. В столице же спрос на офисы высокого класса последний год опережает предложение, поэтому ПСБ видит большой потенциал в проекте, который реализуют наши партнеры - девелопер STONE HEDGE, так как он будет способствовать заполнению этой востребованной ниши коммерческой недвижимости", - рассказал вице-президент, заместитель руководителя блока среднего и малого бизнеса ПСБ Алексей Будаев.

"Партнерство с ПСБ, одним из крупнейших банков станет дополнительной гарантией надежности для наших клиентов, сроков реализации и залогом длительных отношений девелопера и банка", - отметила управляющий партнер STONE HEDGE Анастасия Малкова.

Бизнес-центр класса А STONE Савеловская расположен в 500 метрах от ТТК в пешей доступности от двух транспортных узлов - "Савеловская" и "Марьина Роща". Также в непосредственной близости от бизнес-центра - станция "Савеловская" с остановкой аэроэкспресса до аэропорта Шереметьево и две линии МЦД. В основу нового бизнес-центра класса А легла концепция be CITIZEN, отвечающая запросам современного жителя мегаполиса и способствующая всестороннему развитию бизнеса.

Строительство двух 24-этажных башен общей наземной площадью 93 000 кв. м на участке 2,7 га планируется начать в I квартале 2022 года и завершить в 2024 году.

Пресс-релиз предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"

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