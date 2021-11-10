Более 14 тысяч деревьев и кустарников высадят в пойме реки Чермянки

Более 14,3 тысячи деревьев и кустарников высадят осенью и будущей весной на двух недавно благоустроенных территориях поймы реки Чермянки. Эти территории входят в состав создаваемого "Парка Яузы" на северо-востоке столицы. Об этом рассказал журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Высадить планируют березы, ивы, липы, рябины, черемуху, яблони, клены, ели, можжевельник, боярышник, гортензию, облепиху, смородину и сирень. Все эти растения адаптированы к сложным городским условиям и будут хорошо сочетаться с теми растениями, которые уже произрастают на этой территории. А растет там около 27,5 тысячи кустарников и деревьев.

Напомним, что "Парк Яуза" должен стать самым протяженным экологическим парком в Европе. Одной из точек притяжения станет современный экоцентр, в котором будут популяризировать экологические профессии будущего.