Костромич подал в суд на клинику из-за детей, рожденных с помощью ЭКО

Житель Костромской области потребовал с клиники два миллиона рублей за то, что не он стал биологическим отцом детей, родившихся в результате ЭКО.

Супруги четыре года безуспешно пытались стать родителями, после чего в 2017 году прибегли к процедуре экстракорпорального оплодотворения, которая была проведена в клинике репродуктивного здоровья. В мае 2018 года с помощью донорского материала женщина наконец смогла забеременеть, сообщает РИА Новости со ссылкой на Костромской областной суд.

Мужчину возмутил тот факт, что не он стал отцом родившихся детей, он развелся с супругой и подал на клинику в суд, потребовав возместить ему затраченные на лечение 53 тысячи рублей, а также выплатить два миллиона рублей в качестве компенсации нанесенного морального вреда. По словам истца, он испытывал длительный стресс, постоянное чувство потери и озабоченность нарушением своего здоровья.

Однако клиника представила в суд документы, свидетельствующие о том, что экс-супруг был отлично проинформирован обо всех нюансах процедуры ЭКО и даже участвовал с женой в выборе анонимного донора. Поэтому в удовлетворении исковых требований ему отказали и суд первой инстанции, и Костромской областной суд.

После рождения детей мужчина пытался оспорить свое отцовство, но в этом ему тоже было отказано, поскольку на этапе планирования процедуры ЭКО оба супруга взяли на себя равные обязательства по содержанию и воспитанию будущего ребенка.