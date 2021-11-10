В Подмосковье закрыли зоопарк, сотрудники которого били енота

Зоозащитники добились закрытия мини-зоопарка в подмосковном Красногорске после того, как в интернет попало видео избиения одного из его питомцев. "В этом году зоопарк точно уже не откроется", - сообщил директор муниципального автономного учреждения "Парки Красногорска" Виталий Ковтун.

Напомним, инцидент случился в мини-зверинце городского парка "Сказочный". Его посетители запечатлели на видео, как сотрудница бьет метлой енота. Возмущенным гражданам сначала сказали, что таким образом у животного снимали агрессию, вызванную брачным периодом, но после того, как видео попало в сеть и историей заинтересовались зоозащитники, зоопарк просто решили закрыть, расторгнув с ним договор аренды.

По словам Ковтуна, женщина с метлой была сотрудницей мини-зоопарка и ее уже уволили за неподобающее отношение к питомцам.