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10.11.2021 20:35
Рубрика: Общество

В Подмосковье закрыли зоопарк, сотрудники которого били енота

Текст: Ирина Рыбникова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Зоозащитники добились закрытия мини-зоопарка в подмосковном Красногорске после того, как в интернет попало видео избиения одного из его питомцев. "В этом году зоопарк точно уже не откроется", - сообщил директор муниципального автономного учреждения "Парки Красногорска" Виталий Ковтун.

Фото: Московский зоопарк / Moscow zoo
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Напомним, инцидент случился в мини-зверинце городского парка "Сказочный". Его посетители запечатлели на видео, как сотрудница бьет метлой енота. Возмущенным гражданам сначала сказали, что таким образом у животного снимали агрессию, вызванную брачным периодом, но после того, как видео попало в сеть и историей заинтересовались зоозащитники, зоопарк просто решили закрыть, расторгнув с ним договор аренды.

По словам Ковтуна, женщина с метлой была сотрудницей мини-зоопарка и ее уже уволили за неподобающее отношение к питомцам.

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