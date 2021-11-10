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10.11.2021,  
09:16
Текст:  Антон Валагин

ВДВ России получат специальный вертолет с боевым багги

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Для ВДВ России разрабатывается специальная модификация вертолета Ми-8, способная доставить к месту операции взвод десантников и боевой багги БРБ-М, поддержать их огнем, а при необходимости - эвакуировать раненых. Об этом сообщается в статье начальника Рязанского десантного училища Руслана Евдокимова и сотрудника академии Генштаба Александра Вдовина, опубликованной в журнале "Арсенал Отечества".

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
Изменилась программа испытания МБР "Сармат"

На учениях "Запад-2021" десант использовал боевые багги "Сармат", перевозившиеся Ми-8 как в грузовой кабине, так и на внешней подвеске.Легкий внедорожник использует агрегаты от Lada 4х4, способен перевозить до 600 килограммов груза и может вооружаться пулеметом или гранатометом.

Помимо транспортных задач, вертолету для десанта предстоит оказывать и огневую поддержку - в том числе с помощью высокоточных управляемых ракет. На эту роль рассматривается новая версия Ми-8АМТШ-ВН, глубокая модернизация Ми-8АМТШ для нужд спецподразделений, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Он способен спускать и поднимать на лебедке до четырех человек, может нести крупнокалиберные пулеметы, управляемые пушечные контейнеры и до восьми ПТУР "Атака".

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