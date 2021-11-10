Чиновники Росавтодора пойдут под суд за плохой участок трассы "Колыма"

Прокуратура Магаданской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ). Его фигуранты - директор филиала ФКУ "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства" и его заместитель.

По версии следствия, в ноябре 2020 года они подписали документы о вводе в эксплуатацию участка федеральной трассы "Колыма". Его отремонтировали по госконтракту.

"При этом злоумышленники достоверно знали, что новое асфальтобетонное покрытие не соответствует требованиям государственного стандарта", - сообщает прокуратура региона.

Государству причинен ущерб более чем на 2,5 миллиона рублей.

Дело, которое расследовало следственное отделение областного УФСБ России, рассмотрит Магаданский городской суд.