В ЕАО водитель отправится в колонию за смертельное ДТП

Биробиджанский районный суд вынес приговор водителю за смертельное ДТП. Он признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека (часть 4 статьи 264 УК РФ).

5 ноября 2018 года мужчина находился за рулем Mazda Familia. Рядом сидела его знакомая. Разогнавшись, он выехал на сторону встречного движения, съехал в кювет. Машина врезалась в дерево и опрокинулась.

Пассажирка получила тупую травму головы и грудной клетки, множественные переломы, из-за чего скончалась на месте.

На суде мужчина признал свою вину и раскаялся. Его приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселения. Он также три года не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

"Кроме того, суд удовлетворил заявленный гражданский иск о взыскании в пользу потерпевшей стороны компенсации морального вреда в размере трех миллионов рублей", - сообщает прокуратура области.