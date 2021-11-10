В Якутии неизвестные попытались задавить косуль машиной

Прокуратура Якутии взяла на контроль ход проверки в отношении местных жителей, устроивших погоню на машине за косулями. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как водитель гонится за косулями, пытаясь их задавить, а пассажир его подзадоривает и заливисто смеется. Одному из животных буквально чудом удалось увернуться от настигающего его автомобиля.

Расследованием инцидента занимаются правоохранители и министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.