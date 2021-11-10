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10.11.2021 04:16
Рубрика: Происшествия

В Забайкалье ужесточили наказание пенсионеру, ранившему ребенка

Текст: Ольга Коваль

Судебная коллегия по уголовным делам Забайкальского краевого суда изменила с условного на реальный приговор 70-летнему жителю Краснокаменска, ранившего ребенка из самодельного оружия. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

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Как было установлено в ходе следствия, в 2005 году мужчина нашел на территории войсковой части 26 патронов и спрятал их у себя дома. Спустя 15 лет он изготовил для своего друга из Нижегородской области пистолет калибра 5,6 миллиметра. В ноябре 2020 года пенсионер решил испытать оружие и выстрелил из окна своей квартиры в сторону школы. В результате оказалась ранена девятилетняя девочка. После этого он отправил пистолет своему другу, однако посылку изъяли правоохранители во время предполетного досмотра.

Суд первой инстанции переквалифицировал действия мужчины с умышленных на неосторожные и приговорил его к 4,5 года условно по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), а также по статьям о незаконном хранении и изготовлении оружия. Однако прокуратура посчитала этот приговор слишком мягким и обжаловала решение в Забайкальском краевом суде.

Суд согласился с мнением надзорного ведомства, отменил решение суда первой инстанции и назначил мужчине новое наказание - пять лет лишения свободы в колонии общего режима.

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