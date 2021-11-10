Власти: На Камчатке достаточно товаров первой необходимости

Новости

Bloomberg: Маск потерял за два дня 50 миллиардов долларов 06:41
Врач Никишенков: Ситуация с COVID-19 в России улучшится только весной 06:40
В США первая девушка окончила элитные курсы снайперов 06:20
Браслеты королевы Марии-Антуанетты проданы на аукционе за 7 млн евро 05:53
Синоптик Тишковец: Зима будет снежная и на два градуса теплее нормы 05:20
Боновые ограждения установят вокруг севшего на мель судна в Приморье 05:16
Правительство Японии ушло в отставку из-за выборов в парламент 04:57
В НАСА опасаются, что Китай может опередить их в высадке человека на Луну 04:51
Иммунолог: Заболеваемость COVID-19 начнет снижаться через две-три недели 04:21
Власти китайского города пообещали вознаграждение за информацию о COVID-19 03:31
Число умерших от COVID-19 в Европе за неделю возросло на 10 процентов 03:15
В Белом доме не стали комментировать возможный запрет на экспорт нефти 02:32
Гинцбург рассказал о создании лекарства из антител для лечения COVID-19 01:55
ВОЗ: Придется каждый год модифицировать вакцины от COVID-19 01:50
Путин поздравил с праздником сотрудников органов внутренних дел 01:19
НАСА перенесло высадку человека на Луну на 2025 год 00:46
РФ попросила генсека ООН начать арбитраж с США по выдаче виз дипломатам 00:23
Жителей столичного региона ожидает самый холодный день недели 00:18
Макрон объявил меры по борьбе с пятой волной коронавируса 00:00
В русле Оки на М-12 завершаются инженерно-геологические изыскания 09.11.2021
"Росатом" продаст урановые американские рудники за 130 млн долларов 09.11.2021
Оверчук поставил энергобаланс России в пример другим странам 09.11.2021
Минобороны сообщило о работе над новой зенитной ракетной системой 09.11.2021
Суд заочно арестовал генподрядчика систем безопасности "Газпром Арены" 09.11.2021
Более 300,2 тысячи человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 09.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
10.11.2021 07:13
Рубрика: Власть

Власти: На Камчатке достаточно товаров первой необходимости

Текст: Александр Филимоненко

На Камчатке нет дефицита товаров первой необходимости из-за задержки доставки грузов на полуостров, сообщил ТАСС со ссылкой на краевое министерство экономразвития и торговли.

Два судна с продовольствием отправились из Владивостока на Чукотку

По данным ведомства, из-за сложной ситуации в портах Владивостока срок транспортировки контейнеров увеличился до двух и более месяцев. Сейчас там скопились 1,8 тысячи контейнеров, которые ждут на Камчатке. В связи с этим в торговле региона возникают перебои с отдельными видами товаров.

"В настоящий момент в розничных магазинах дефицита товаров первой необходимости не наблюдается. Основные продовольственные ресурсы - мука, макаронные изделия, мясо и мясные продукты, молоко и молочные продукты, сахар, крупы, масло растительное, соль, чай - сформированы во всех труднодоступных и отдаленных районах региона", - рассказали в министерстве.

По информации краевого минтранса, грузы на Камчатку будут доставлены до 15 ноября.

Напомним, из-за глобального кризиса логистики в портах Владивостока застряли грузы для дальневосточных регионов - Чукотского АО, Камчатского края, Сахалинской и Магаданской областей.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

Главное сегодня

Иммунолог: Заболеваемость COVID-19 начнет снижаться через две-три недели
Новый свод правил русской орфографии будет доработан к концу года
В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет
Минобороны сообщило о работе над новой зенитной ракетной системой
Синоптик Тишковец: Зима будет снежная и на два градуса теплее нормы
Как проходит перепись населения и что о стране может сказать статистика
Депутаты ГД пообещали "РГ": История с компенсацией за "испорченную" "Ласточку" приведет к изменению законодательства