Власти: На Камчатке достаточно товаров первой необходимости

На Камчатке нет дефицита товаров первой необходимости из-за задержки доставки грузов на полуостров, сообщил ТАСС со ссылкой на краевое министерство экономразвития и торговли.

По данным ведомства, из-за сложной ситуации в портах Владивостока срок транспортировки контейнеров увеличился до двух и более месяцев. Сейчас там скопились 1,8 тысячи контейнеров, которые ждут на Камчатке. В связи с этим в торговле региона возникают перебои с отдельными видами товаров.

"В настоящий момент в розничных магазинах дефицита товаров первой необходимости не наблюдается. Основные продовольственные ресурсы - мука, макаронные изделия, мясо и мясные продукты, молоко и молочные продукты, сахар, крупы, масло растительное, соль, чай - сформированы во всех труднодоступных и отдаленных районах региона", - рассказали в министерстве.

По информации краевого минтранса, грузы на Камчатку будут доставлены до 15 ноября.

Напомним, из-за глобального кризиса логистики в портах Владивостока застряли грузы для дальневосточных регионов - Чукотского АО, Камчатского края, Сахалинской и Магаданской областей.