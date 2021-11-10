Алексей Дёмкин: Школа в Кировском районе Перми строится с опережением графика

В Перми окончена отделка фасада здания, где разместится школа "Синтез". Об этом сообщили в администрации краевого центра.

Строящаяся пермская школа располагается по адресу: улица Юнг Прикамья, 3. Сейчас здесь ведутся внутренние отделочные работы.

- Уже сейчас можно оценить, как будет выглядеть одна из самых больших школ нашего города, рассчитанная на 1100 мест, - говорит Алексей Дёмкин, глава Перми. - Ее строительство ведется с опережением графика. Важно, что возле школы появились большой спортивный стадион, баскетбольная площадка, уличные тренажеры и детская площадка.

Также глава Перми Алексей Дёмкин подчеркнул, что подрядчик должен завершить все работы в первом квартале следующего года, дальше администрация краевого центра приступит к лицензированию и оснащению школы.