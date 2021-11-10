В Самаре сохраняются риски для очных тренировок юных спортсменов

Дмитрий Азаров в прямом эфире передачи "Главная тема" ответил на актуальные вопросы земляков. Один из них касался спортивно-тренировочного процесса у детей. Губернатор рассказал, какие перспективы есть в текущей ситуации.

В студию поступил звонок от самарской мамы, которая переживает за спортивное будущее ребенка, увлечённого фигурным катанием. Напомним, во всех муниципалитетах губернии продолжает действовать запрет на очный тренировочный процесс у несовершеннолетних:

- Наши дети теряют физическую форму. Невозможно тренироваться полноценно, не имея доступа на лед. Мы вынуждены отменять участие в соревнованиях в сложившейся ситуации. Соответственно, мы не можем говорить о равных возможностях в спорте с другими регионами.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что такие меры - вынужденные и временные. Более того, на сегодня муниципальные штабы могут снимать данные запреты, если это позволяет эпидситуация на их территории. Там, где пока ограничения снять нельзя, спортсменам и тренерам необходимо подумать над альтернативами. В то же время, губернатор пообещал уже на следующем оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией вернуться к этому вопросу. Ближайшее заседание пройдет в понедельник, 15 ноября:

- В чем здесь риск? Нет вакцины пока для детей, а они болеют. К сожалению, есть рост заболеваемости среди детей, и, конечно, это вызывает беспокойство. Пока лучше поберечься, - пояснил глава региона.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что солидарен со многими родителями в том мнении, что здоровье детей важнее всего. Губернатор отметил, что оперативный штаб каждый день анализирует заболеваемость по всем возрастным категориям населения. При снижении уровня заболеваемости ограничения можно будет снять, но постепенно:

- Не будем торопиться, будем бережны к здоровью окружающих и тем более детей. Сейчас проходит тестирование вакцины для детей. И когда она появится, мы сможем в полной мере защитить здоровье детей, снять ограничения.

Справка "РГ"

В настоящий момент Самарская область по уровню вакцинации от новой коронавирусной инфекции вышла на восьмое место в стране.