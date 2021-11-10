АО "РЭС" получило паспорт готовности к работе в осенне-зимний период

На основании приказа Минэнерго России №1191 от 03.11.2021г., в котором утверждены результатах оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон 2021-2022 годов, акционерному обществу "Региональные электрические сети", являющемся системообразующим электросетевым предприятием Новосибирской области, выдан "Паспорт готовности".

По результатам расчетов, выполненных в соответствии с утвержденной методикой, индекс готовности АО "РЭС" составил 1, что является индикатором полной готовности электросетевого комплекса предприятия к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП).

Получение высокой оценки уровня готовности компании стало возможным благодаря масштабной подготовительной работе, проведенной во всех филиалах АО "РЭС". Несмотря на введенные в период пандемии ограничительные меры, предприятием выполнены мероприятия по капитальному ремонту электросетей, графики технического обслуживания устройств релейной защиты и автоматики, а также ключевые проекты инвестиционной программы. На предприятии укомплектован аварийный запас оборудования и материалов, проведено обновление автопарка. Кроме того, оперативный персонал компании регулярно принимал участие в учениях и тренировках, направленных на отработку взаимодействия при ликвидации условных аварийных ситуаций в энергосистеме Новосибирской области.

Все это позволяет АО "РЭС" успешно выполнять задачи по поддержанию стабильного функционирования электросетевого комплекса в зоне ответственности компании и обеспечению бесперебойного электроснабжения потребителей Новосибирской области, особенно в период максимума нагрузок. И получение предприятием Паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2021 - 2022 гг. - бесспорное тому подтверждение.

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"