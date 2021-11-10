Кузбасская шахта попала в Книгу рекордов России

Эксперты Книги рекордов России зафиксировали необычное достижение в Кемеровской области. Там в действующей шахте "Осинниковская" на глубине 900 метров открылась художественная выставка.

Идею об открытии передвижной художественной выставки в действующих шахтах в Распадской угольной компании реализовали еще накануне Дня шахтера. Необычную интерактивную выставку работники предприятия встретили тепло, по их словам "хорошие картины воодушевляют человека, дарят бодрость и позитив".

И вот на днях выставка официально стала рекордной. Достижение - а сейчас картины выставлены на глубине 900 метров - официально зарегистрировали эксперты Книги рекордов России.

В самой Распадской угольной компании подчеркивают, что авторами идеи двигала не только любовь к искусству, но и стремление продемонстрировать тот технологический прорыв, который за последние годы произошел на предприятии. То, что совсем недавно было диковинкой (подземный wi-fi, специальные смартфоны и многое другое) сегодня стало частью повседневной работы шахтеров.

Шахта "Осинниковская" сегодня является площадкой для многих цифровых пилотных проектов. С помощью информационных технологий здесь внедряют проекты управления производством, ремонтами и транспортом, которые облегчают труд горняков, повышают его эффективность и обеспечивают безопасность ведения работ. Продукция шахты - коксующийся уголь марки "Ж" - востребована у металлургов. После переработки он в виде концентрата отгружается на металлургические комбинаты ЕВРАЗа и сторонним потребителям в России и Юго-Восточной Азии.

Справка

Группа "Распадская" объединяет предприятия единого территориально-производственного комплекса в Кемеровской области и Республике Тува Российской Федерации: восемь шахт, два разреза, три обогатительные фабрики, предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. Входит в состав вертикально-интегрированной металлургической и горнодобывающей компании ЕВРАЗ. www.raspadskaya.ru

Фото: Пресс-служба Распадской угольной компании

Материал подготовлен пресс-службой ООО "Распадская угольная компания"