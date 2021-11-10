В Кузбассе арестовали пассажира, занявшего в самолете чужое место

Жителя Московской области на 10 суток поместили под арест в спецприемнике на территории Кемеровской области. Административная мера наказания связана с нарушением общественного порядка на борту самолета, рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД по СФО.

Инцидент произошел перед отправкой рейса из столицы Кузбасса в Москву. Представитель авиакомпании сообщил в дежурную часть о том, что на борту требуется помощь сотрудников линейного отделения полиции аэропорта Кемерово. Стражи порядка установили, что 45-летний мужчина при посадке по ошибке занял чужое место, однако на просьбы пересесть он отвечал нецензурной бранью.

Оскорбления сыпались и на членов экипажа, и на других пассажиров. По какой причине житель Подмосковья отказывался пересесть на место, указанное в билете, не уточняется, однако известно, что признаков алкогольного опьянения у гражданина не было. В итоге полицейским пришлось доставить нарушителя в дежурную часть.

Там полицейские составили административные протоколы о мелком хулиганстве и невыполнении пассажиром воздушного судна законных распоряжений командира экипажа. Заводской районный суд Кемерова признал вину мужчины и назначил в качестве наказания десять суток ареста.