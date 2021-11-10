В новосибирской школе первоклассники получили ожоги глаз

Прокуратура начала проверку в школе №175, где несколько первоклассников пострадали от кварцевания. Как сообщил старший помощник областного прокурора Дмитрий Лямкин, родители учеников пожаловались на то, что у их детей диагностированы ожоги глаз.

Ранее соответствующая информация появилась в одном из пабликов в соцсетях. Пользователи сообщили о тяжелых ожогах и воспалении глаз из-за включенного в классе кварцевого аппарата. "Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства об образовании и санитарно-эпидемиологических норм в деятельности образовательной организации", - отметил Дмитрий Лямкин.

Проверку начали и в Следственном управлении СК по Новосибирской области. Там поясняют, что в действиях работников школы усматриваются признаки состава уголовной статьи об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.