В новосибирской школе первоклассники получили ожоги глаз

Новости

Путин: Организации ОПК в РФ работают стабильно даже в условиях пандемии 17:30
Больше всего белорусов волнует уровень их доходов и состояние здоровья 17:22
Захарова: Миграционные проблемы не должны быть предлогом для санкций против Минска 17:20
Онищенко назвал самолет самой опасной зоной для заражения коронавирусом 17:18
Россия может ввести в 2022 году тарифные квоты для импорта сахара 16:55
Видео: Наталии Орейро вручили российский паспорт 16:48
Умер 21-летний воспитанник магнитогорского "Металлурга" Андрей Болтов 16:47
Видео: Актриса из фильма "Зимняя вишня" попала в ДТП в Москве 16:45
МИД РФ: Франция и ФРГ должны призвать Киев выполнять Минские соглашения 16:44
Мосметро стало победителем национальной премии 16:41
Сенаторы одобрили зачисление в ПФР конфискованных у коррупционеров денег 16:39
В Минздраве рассказали, что изменится в подготовке врачей-онкологов 16:32
Военные корабли РФ следят за действиями американских ВМС в Черном море 16:29
В Минске исключили возможность обмена послами с США в ближайшее время 16:24
Минтранс задумался о создании перевозчика социальных грузов 16:10
Главную новогоднюю ель страны спилят в Щелковском районе Подмосковья 15:55
Поставки огнеметной системы "Тосочка" в войска начнутся до конца года 15:51
Фальков: В вузах привиты 75 процентов преподавателей и треть студентов 15:43
Голикова: Необходимо привить 22 млн человек, ревакцинировать - 9 млн 15:43
Голикова связала рост выявления коронавируса с расширением тестирования 15:42
Голикова: Коллективного иммунитета от COVID-19 в 80 процентов недостаточно 15:42
"Газпром" повысил прокачку газа по украинскому транзиту до максимума 15:36
Почти 99% изношенных газовых плит заменили в столице 15:24
В суд отправлено уголовное дело лидера Ореховской ОПГ 15:17
Матвиенко не исключила более строгих ограничений в регионах из-за COVID-19 15:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
10.11.2021 16:36
Рубрика: Происшествия

В новосибирской школе первоклассники получили ожоги глаз

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Прокуратура начала проверку в школе №175, где несколько первоклассников пострадали от кварцевания. Как сообщил старший помощник областного прокурора Дмитрий Лямкин, родители учеников пожаловались на то, что у их детей диагностированы ожоги глаз.

В Астраханской области дети получили ожоги, играя с противогазом

Ранее соответствующая информация появилась в одном из пабликов в соцсетях. Пользователи сообщили о тяжелых ожогах и воспалении глаз из-за включенного в классе кварцевого аппарата. "Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства об образовании и санитарно-эпидемиологических норм в деятельности образовательной организации", - отметил Дмитрий Лямкин.

Проверку начали и в Следственном управлении СК по Новосибирской области. Там поясняют, что в действиях работников школы усматриваются признаки состава уголовной статьи об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

Голикова: Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составляет 48,4%
Путин обсудил с Меркель ситуацию с беженцами
Матвиенко не исключила более строгих ограничений в регионах из-за COVID-19
Арестован подозреваемый в шпионаже экс-депутат горсовета Ялты
В Кремле рассказали о формате большой пресс-конференции Путина
Телефонные мошенники лишили профессора РГГУ денег, квартиры и дачи
Видеокамеры начнут ловить тех, кто выбрасывает мусор из окон автомобилей