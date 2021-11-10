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10.11.2021 09:31
Рубрика: Власть

Здание новосибирского роддома оставили в системе здравоохранения

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирске завершена реорганизация родильного дома №2, здание которого оставлено в системе здравоохранения. В нем разместится филиал поликлиники №2, для которого в рамках программы модернизации первичного звена приобрели новое оборудование.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Бывшие здания женской консультации на улице Лескова и родильного дома на улице Чехова переходят Городской клинической поликлинике №2. В здании бывшего роддома до конца года откроются структурные подразделения этой поликлиники. Ирена Дремова, которая ранее руководила родильным домом №2, назначена на должность главного врача Гинекологической больницы №2.

Фото: Татьяна Кравченко
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Как рассказал главный врач поликлиники Игорь Сабуров, второй этаж здания на улице Чехова займет дневной стационар паллиативного отделения, а первый - диагностический центр, для которого уже приобрели новое оборудование. Здесь будет проводиться функциональная и ультразвуковая диагностика, эндоскопия, будут вести прием онкологи и кардиологи.

Отдельный кабинет займет современная система нагрузочного тестирования - стресс-тест система с велоэргометром. По словам Игоря Сабурова, компьютеры и велотренажер позволяют оценить работу сердца и легких.

Всего на оснащение Городской клинической поликлиники №2 в этом году по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2021-2025 годы направлено более 38 миллионов рублей.

Справка "РГ"

В 2021 году стартовала программа модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области в 2021-2025 годы, утвержденная правительством региона. За пять лет планируется построить, реконструировать и капитально отремонтировать 40 объектов здравоохранения. Для медицинских организаций приобретут 425 единиц автотранспорта и более 2,2 тысячи единиц нового медоборудования, из них "тяжелого" - 90 единиц.

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