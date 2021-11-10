В Карачаевске при задержании преступника погиб лейтенант полиции

В Карачаево-Черкесии при задержании 32-летнего местного жителя, подозреваемого в краже из мечети, погиб лейтенант полиции Ануар Башкаев. Другой офицер полиции Халис Байрамкулов получил тяжелые ранения, но ответным огнем сумел нейтрализовать преступника.

Как сообщили в пресс-служба регионального УМВД, трагедия произошла на окраине города Карачаевска. Работники уголовного розыска остановили легковой автомобиль и попытались задержать фигуранта уголовного дела, но мужчина начал стрелять из охотничьего карабина "Сайга". Он успел сделать шесть выстрелов.

Оперуполномоченный уголовного розыска погиб на месте, а его напарник, несмотря на ранения ног, открыл огонь на поражение. По факту нападения на сотрудников полиции возбуждено уголовное дело, уточнили следователи.

- СК даст принципиальную правовую оценку и этому факту посягательства на жизнь сотрудников полиции, установив причины трагедии. Искренне соболезную родным и товарищам Ануара Башкаева, терпения и сил его семье преодолеть боль утраты сына, мужа и отца", - заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Соболезнования родным и близким погибшего сотрудника высказало руководство МВД по Карачаево-Черкесии.

Лейтенант полиции Ануар Башкаев родился 7 декабря 1987 года в ауле Верхняя Мара. После службы во внутренних войсках в январе 2014 года пришел на работу в МВД. У погибшего офицера полиции остались жена и двое детей.