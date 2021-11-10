Корветы Балтийского флота вернулись из морского похода

В военной гавани Балтийска торжественно, с оркестром и традиционным жареным поросенком, встретили отряд боевых кораблей, вернувшихся из похода в Балтийское море.

Корветы Балтийского флота "Стойкий" и "Бойкий" провели в море более месяца, оставив за кормой более 6700 морских миль. Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, поход отряда проходил в рамках постоянного военно-морского присутствия кораблей Балтийского флота в зоне его ответственности.

За время похода экипажи корветов провели десятки корабельных учений и тренировок. В том числе - поиск, обнаружение и уничтожение подлодок условного противника с применением комплекса противолодочного вооружения и противолодочных вертолетов Ка-27.

Моряки практиковались в противовоздушной и противодиверсионной обороне кораблей. Специалисты ракетно-артиллерийских боевых частей нанесли удары противокорабельными ракетными комплексами "Уран" по отряду кораблей условного противника с выполнением электронных ракетных пусков.

Подразделения морских пехотинцев, находившиеся на кораблях, отработали различные антитеррористические сценарии и выполнили стрельбы из стрелкового оружия по морским мишеням.

Корабли вернулись из похода технически исправными. Отличившиеся в дальнем походе военнослужащие были награждены ценными подарками от командования флота.

Тем временем

Большие десантные корабли (БДК) Балтийского флота "Королев" и "Минск" в рамках контрольного выхода в море отразили налет авиации условного противника.

Экипажи БДК активировали средства радиоэлектронной борьбы, поставили активные и пассивные помехи. Условные воздушные цели были взяты на сопровождение корабельными средствами противовоздушной обороны и затем уничтожены из артиллерийских установок.

Корабли также отработали пополнение запасов воды, топлива и передачу различных грузов с борта многоцелевого судна обеспечения "Александр Гребенщиков". Кроме того, прошла тренировка по оказанию помощи условно аварийному судну, в роли которого выступил спасательный буксир "СБ-123".