У петербурженки изъяли львицу, используемую для фотосессий

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга в среду вынес решение в отношении владелицы львицы, которую женщина использовала для фотосессий. Об этом сообщает Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора.

В ведомстве напоминают, что животное изъяли в феврале 2021 года в Северной столице. При проверке владелица представила документы, однако они не подтвердили факт законного владения животным из списка запрещенных к содержанию в неволе. Молодую львицу определили на временное содержание в реабилитационный центр диких животных "Велес".

Теперь по решению суда хозяйке животного назначили штраф, а львица конфискована в пользу государства. После вступления решения суда в законную силу место содержания животного определит Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.