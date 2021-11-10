У петербурженки изъяли львицу, используемую для фотосессий

Новости

Офтальмолог назвала повседневные привычки, которые портят зрение 17:41
В Австрии открыли памятник жертвам Холокоста 17:41
Россия разрешит беспошлинный импорт мяса в 2022 году 17:35
Путин: Организации ОПК в РФ работают стабильно даже в условиях пандемии 17:30
Больше всего белорусов волнует уровень их доходов и состояние здоровья 17:22
Захарова: Миграционные проблемы не должны быть предлогом для санкций против Минска 17:20
Онищенко назвал самолет самой опасной зоной для заражения коронавирусом 17:18
Россия может ввести в 2022 году тарифные квоты для импорта сахара 16:55
Видео: Наталии Орейро вручили российский паспорт 16:48
Умер 21-летний воспитанник магнитогорского "Металлурга" Андрей Болтов 16:47
Видео: Актриса из фильма "Зимняя вишня" попала в ДТП в Москве 16:45
МИД РФ: Франция и ФРГ должны призвать Киев выполнять Минские соглашения 16:44
Мосметро стало победителем национальной премии 16:41
Сенаторы одобрили зачисление в ПФР конфискованных у коррупционеров денег 16:39
В Минздраве рассказали, что изменится в подготовке врачей-онкологов 16:32
Военные корабли РФ следят за действиями американских ВМС в Черном море 16:29
В Минске исключили возможность обмена послами с США в ближайшее время 16:24
Минтранс задумался о создании перевозчика социальных грузов 16:10
Главную новогоднюю ель страны спилят в Щелковском районе Подмосковья 15:55
Поставки огнеметной системы "Тосочка" в войска начнутся до конца года 15:51
Фальков: В вузах привиты 75 процентов преподавателей и треть студентов 15:43
Голикова: Необходимо привить 22 млн человек, ревакцинировать - 9 млн 15:43
Голикова связала рост выявления коронавируса с расширением тестирования 15:42
Голикова: Коллективного иммунитета от COVID-19 в 80 процентов недостаточно 15:42
"Газпром" повысил прокачку газа по украинскому транзиту до максимума 15:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
10.11.2021 16:39
Рубрика: Происшествия

У петербурженки изъяли львицу, используемую для фотосессий

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора
Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга в среду вынес решение в отношении владелицы львицы, которую женщина использовала для фотосессий. Об этом сообщает Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора.

В челябинском зоопарке часть птиц уничтожат из-за опасного вируса

В ведомстве напоминают, что животное изъяли в феврале 2021 года в Северной столице. При проверке владелица представила документы, однако они не подтвердили факт законного владения животным из списка запрещенных к содержанию в неволе. Молодую львицу определили на временное содержание в реабилитационный центр диких животных "Велес".

Теперь по решению суда хозяйке животного назначили штраф, а львица конфискована в пользу государства. После вступления решения суда в законную силу место содержания животного определит Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Голикова: Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составляет 48,4%
Путин обсудил с Меркель ситуацию с беженцами
Матвиенко не исключила более строгих ограничений в регионах из-за COVID-19
Арестован подозреваемый в шпионаже экс-депутат горсовета Ялты
В Кремле рассказали о формате большой пресс-конференции Путина
Телефонные мошенники лишили профессора РГГУ денег, квартиры и дачи
Видеокамеры начнут ловить тех, кто выбрасывает мусор из окон автомобилей