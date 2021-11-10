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10.11.2021 16:08
Рубрика: Происшествия

Пьяный краснодарец пришел в поликлинику с охотничьим карабином

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

В Краснодаре выпивший мужчина пришел в поликлинику на улице Ставропольской с охотничьим карабином и травматическим пистолетом. Сотрудники медучреждения вызвали полицию, которая задержала вооруженного гражданина. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

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- По прибытии на место сотрудников полиции было установлено, что 44-летний местный житель находился в помещении поликлиники со снаряженным боевыми патронами охотничьим карабином в руках. Также у краснодарца обнаружен и изъят травматический пистолет. По внешним признакам, указанный мужчина находится в состоянии опьянения, - говорится в сообщении ведомства.

Мужчину доставили в отдел полиции. Пока правоохранители выясняют, зачем ему понадобилось приносить оружие в медицинское учреждение. Сейчас на месте работают следователи.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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