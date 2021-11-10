В нескольких районах Кубани выпал первый снег

В предгорье Краснодарского края сегодня утром выпал первый снег. Дороги припорошило в Мостовском, Лабинском и Отрадненском районах.

Фотографиями и видео настоящей зимы поделились жители отдаленных станиц в соцсетях. На снимках видно, что снег мигом преобразил пейзаж - белой пеленой укрыты крыши деревенских домов и дворы, ветви деревьев. Кружащийся в воздухе снег пушисто облепил провода и осел на столбах заборов.

В Республике Адыгея тоже по-зимнему сказочно - в районе курорта Лагонаки вот уже несколько недель назад как интенсивно пошел первый снег, и продолжает идти, сейчас уже намело высокие сугробы.

По сообщению Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие двое суток в предгорных и горных районах продолжит идти сильный снег. Ветер холодный, преимущественно северо-восточный и восточный. Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, днем 2…7 тепла. В горах ночью ожидаются морозы до -10…-15 градусов. На Черноморском побережье переменная облачность, дневная температура не опустится ниже 9…14 градусов тепла.

Кстати

На горнолыжных курортах Сочи сегодня, 10 ноября тоже начался снегопад. Он идет до сих пор и к вечеру, по сообщению, синоптиков, только усилится, причем снежный покров наблюдается с отметки уже 1000 метров. А на больших высотах, выше 2-2,5 тысячи метров, первый снег выпал еще 25 сентября.