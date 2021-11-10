Кольца древних деревьев с Ямала доказали две мощные вспышки на Солнце

Ученые проанализировали годичные кольца лиственниц, которые повсеместно росли на Ямальском полуострове тысячи лет назад, и установили: в те времени на Солнце произошли настолько мощные вспышки, что случись они в наше время, катастрофы было бы не избежать.

Как рассказал на пресс-конференции в ТАСС ведущий научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН, научный сотрудник УрФУ, доктор биологических наук Рашит Хантемиров, обнаружить аномалию удалось благодаря анализу радиоуглерода. По его данным, одна мощная вспышка произошла в 5 259 году до н.э., вторая - девять с лишним тысяч лет назад.

Тогда эти явления не привели к каким-либо серьезным изменениям, так как не было ни электричества, ни современных технологий, ни космических аппаратов. "Но, - полагает ученый, - случись такое сейчас, произойдет глобальный катаклизм". По его мнению, такая угроза существует и к ней стоит готовиться, даже при условии, что случаются подобные вспышки раз в несколько сотен лет.