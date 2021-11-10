На Урале трехлетняя девочка погибла, упав в заброшенный колодец

В городе Нижние Серги в результате несчастного случая погибла трехлетняя девочка.

Как передает пресс-служба Следственного комитета Свердловской области, трагедия случилась днем восьмого ноября во дворе частного дома по улице Пушкина. Малышку оставили без присмотра, в результате она упала в яму с водой и утонула.

Возбуждено дело по ч. 1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данным официального представителя регионального главка полиции Валерия Горелых, прежде эта яма была колодцем: со временем как источник воды он пришел в негодность, пользоваться им перестали, но сама яма, частично осыпавшаяся, сохранилась.