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10.11.2021 14:16

СвЖД обновила в Сургутском регионе почти 60 км пути и повысила скорости движения

В Сургутском регионе Свердловской железной дороги подведены итоги кампании по ремонту и обновлению пути (сезон практически завершен). С апреля по ноябрь всеми видами ремонта обновлено 57,4 км пути, заменен стрелочный перевод на станции Кинтус. С учетом объемов 2020 года, протяженность капитально отремонтированных линий в регионе за два года превысит 190 км - это вдвое выше предыдущих показателей за аналогичный период.
Фото: Служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" Фото: Служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"
Фото: Служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"

- Направление Войновка - Коротчаево с интенсивным движением пассажирских и грузовых поездов стало одним из ключевых направлений, где СвЖД проводила в этом году активные работы. При этом благодаря синхронизации мероприятий по обновлению железнодорожного пути с периодами проведения ремонтов на крупных промышленных предприятиях севера УрФО, дороге удалось сохранить и даже увеличить объемы перевозки грузов в Сургутском регионе. Прирост среднесуточной погрузки к предыдущему году составил +4,1 тыс. тонн. А участковая скорость грузовых поездов выросла на 0,4 км/час, - отметил заместитель начальника СвЖД по региону Вячеслав Баскал.

При проведении работ на всех 57,4 км железнодорожники использовали технологию укладки бесстыкового ("бархатного") пути на железобетонном основании. Он имеет больший срок эксплуатации, позволяет повысить комфорт для пассажиров, так как поезда движутся практически бесшумно (меньше ударов на стыках). Перед укладкой несколько рельсов сваривают в "плети" длиной до 800 метров, которые соединяют между собой непосредственно на полотне.

В рамках реконструкции ст. Островной создана инфраструктура для обслуживания пассажирских поездов в пути следования, что существенно повлияет на пропускные способности сургутского узла и даст новые возможности для более качественного обслуживания пассажиров.

- После завершения работ разрешенная скорость для пассажирских поездов еще на пяти перегонах увеличилась до 100 км/час, - подчеркнул заместитель начальника СвЖД Вячеслав Баскал.

Уже с 12 декабря 2021 года в формате ночного экспресса начнет курсировать скорый поезд Екатеринбург - Сургут: время в пути составит всего 15 часов - на 4 часа меньше обычного.

Всего разрешенные скорости были повышены на участке общей протяженностью 41 км: на перегонах Путевой пост 502 км - Салым, Салым - Сивыс-Ях, Юнг-Ях (рзд) - Путевой пост 589 км, Чумбулут (рзд) - Перил (рзд), Кинтус - Путевой пост 502 км.

Пресс-релиз предоставлен Службой корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"

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