В Челябинской области замело трассу М5

В Челябинской области вновь начались снегопады. В ночь на 11 ноября ожидается понижение температуры воздуха и, как следствие, сильный гололед.

По информации регионального миндортранса, сейчас снег идет в двух районах: на трассе M5 в районе Златоуста (перевал Уреньга) и в Саткинском районе - в горах и и на участке автодороги Бакал - М5. Дорожная техника ведет противогололедную обработку.

Водителей в связи неблагоприятными прогнозами просят тщательно готовиться к поездкам и быть особенно внимательными на дорогах.