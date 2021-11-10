Российский корабль-разведчик вызвал беспокойство в Великобритании

Российский корабль, предположительно "Кильдин", заметили в момент слежки за авианосцем ВМС Великобритании HMS Queen Elizabeth у берегов Омана, и это вызвало беспокойство у британцев. Корабль проходил через Босфор, прежде чем войти в Средиземное море по пути к Персидскому заливу.

Как пишет "ИноСМИ" со ссылкой на британское издание The Times, "Кильдин" был пришвартован рядом с голландским фрегатом, сопровождающим авианосец HMS Queen Elizabeth в ходе развертывания британской авианосной ударной группы. Издание пишет, что российский корабль оборудован разведывательной аппаратурой и обладает способностью перехватывать радиокоммуникации авианосца Великобритании.

Один из экспертов The Times отметил, что "Кильдину" уже полвека. Раньше он использовался как гидрографический корабль, теперь его применяют для электронной разведки. У него есть несколько антенн.

Читатели отреагировали на подобное сообщение. Одни считают, что в этом нет никакой новости: корабли Великобритании тоже занимаются подобными отслеживаниями. Другие пишут, что сильно удивились бы, если бы русские не следили за развертыванием британской авианосной группы. Третьи надеются, что ничего секретного в ходе таких операций военные Великобритании передавать не будут.