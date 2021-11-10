Указ главы Республики Северная Осетия-Алания от 6 ноября 2021 года № 381 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 23 октября 2021 года № 364 "О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Северная Осетия-Алания"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 23 октября 2021 года № 364 "О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV) на территории Республики Северная Осетия-Алания" следующие изменения:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Приостановить на период с 26 октября 2021 года по 1 декабря 2021 года включительно деятельность банкетных залов и залов торжеств, проведение банкетов, свадеб и иных развлекательных мероприятий массового характера.";

абзац четвертый пункта 4 изложить в следующей редакции:

"посещение совершеннолетними гражданами ресторанов, кафе, столовых, баров, торговых центров, непродовольственных рынков, салонов красоты допускается при наличии у таких граждан QR-кода, оформленного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и подтверждающего, что гражданину проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (далее - QR-код), бумажного сертификата о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), отрицательного результата лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции, сданного в течение 3 календарных дней (ПЦР-исследование) или медицинского документа, подтверждающего, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) не более шести месяцев назад (далее - медицинский документ), а также документа, удостоверяющего личность гражданина;";

дополнить пунктами 5.1,5.2 следующего содержания:

"5.1. Установить, что в период с 8 по 13 ноября 2021 года:

для обучающихся образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования, среднего общего образования (для обучающихся 5-11 классов), профессионального образования, дополнительного образования, высшего образования, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания и органы местного самоуправления, обеспечивается реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации;

для обучающихся образовательных организаций, реализующих программы высшего образования, функции и полномочия учредителя которых осуществляют федеральные органы государственной власти, рекомендуется обеспечить реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией учебного заведения.";

5.2. Установить, что ограничения, установленные пунктом 5.1 настоящего Указа, не распространяются на организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (детские сады).";

дополнить пунктом 18.1 следующего содержания:

"18.1. Министерству образования и науки Республики Северная Осетия-Алания и органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания в период с 8 по 13 ноября 2021 года обеспечить за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на организацию горячего питания, выдачу продуктовых наборов обучающимся по программам основного общего образования, среднего общего образования (для обучающихся 5-11 классов), имеющим право на обеспечение бесплатным питанием из числа детей из малоимущих семей.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Северная Осетия-Алания С.Меняйло







