Законопроект Смоленской области "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2022 год:

1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 56 431 508,4 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 14 363 047,5 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов - 14 028 279,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 55 189 350,7 тыс. рублей;

3) профицит областного бюджета в сумме 1 242 157,7 тыс. рублей.

2. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году из областного бюджета, в сумме 17 955 987,6 тыс. рублей, в том числе:

1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета в 2022 году, в сумме 17 941 719,4 тыс. рублей;

2) общий объем межбюджетного трансферта, предоставляемого бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации из областного бюджета в 2022 году, в сумме 11 700,0 тыс. рублей;

3) общий объем межбюджетного трансферта, предоставляемого федеральному бюджету из областного бюджета в 2022 году, в сумме 2 568,2 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики областного бюджета на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) общий объем доходов областного бюджета на 2023 год в сумме 55 505 973,1 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 11 637 590,5 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов - 11 397 556,8 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 57 862 780,2 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 11 941 565,2 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов - 11 941 565,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2023 год в сумме 55 098 022,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы (без учета расходов областного бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме 1 169 890,3 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 57 537 319,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы (без учета расходов областного бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме 2 336 000,0 тыс. рублей;

3) профицит областного бюджета на 2023 год в сумме 407 950,8 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 325 461,0 тыс. рублей.

4. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из областного бюджета в 2023 году, в сумме 17 395 217,2 тыс. рублей, в том числе:

1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета в 2023 году, в сумме 17 380 949,0 тыс. рублей;

2) общий объем межбюджетного трансферта, предоставляемого бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации из областного бюджета в 2023 году, в сумме 11 700,0 тыс. рублей;

3) общий объем межбюджетного трансферта, предоставляемого федеральному бюджету из областного бюджета в 2023 году, в сумме 2 568,2 тыс. рублей.

5. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из областного бюджета в 2024 году, в сумме 17 200 588,8 тыс. рублей, в том числе:

1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета в 2024 году, в сумме 17 186 320,6 тыс. рублей;

2) общий объем межбюджетного трансферта, предоставляемого бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации из областного бюджета в 2024 году, в сумме 11 700,0 тыс. рублей;

3) общий объем межбюджетного трансферта, предоставляемого федеральному бюджету из областного бюджета в 2024 году, в сумме 2 568,2 тыс. рублей.

Статья 2

Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета:

1) на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему областному закону.

Статья 3

Утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Смоленской области, бюджетами муниципальных районов Смоленской области, бюджетами городских округов Смоленской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему областному закону.

Статья 4

Утвердить прогнозируемые доходы областного бюджета, за исключением безвозмездных поступлений:

1) на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему областному закону.

Статья 5

Утвердить прогнозируемые безвозмездные поступления в областной бюджет:

1) на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему областному закону.

Статья 6

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (областным государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2022 год согласно приложению 8 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему областному закону.

Статья 7

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (областным государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2022 год согласно приложению 10 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к настоящему областному закону.

Статья 8

Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета (распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (областным государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов):

1) на 2022 год согласно приложению 12 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 13 к настоящему областному закону.

Статья 9

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, в 2022 году в сумме 6 208 412,5 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 6 627 438,9 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 7 072 934,7 тыс. рублей.

Статья 10

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации областных государственных программ в 2022 году в сумме 54 474 320,2 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 53 379 702,3 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 54 634 900,5 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по областным государственным программам и непрограммным направлениям деятельности:

1) на 2022 год согласно приложению 14 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 15 к настоящему областному закону.

Статья 11

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей в Смоленской области, в 2022 году в сумме 16 772 852,5 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 17 172 656,9 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 18 381 908,9 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей в Смоленской области, по разделам, подразделам, целевым статьям (областным государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2022 год согласно приложению 16 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 17 к настоящему областному закону.

Статья 12

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Смоленской области:

1) на 2022 год в сумме 8 567 179,4 тыс. рублей;

2) на 2023 год в сумме 8 774 297,2 тыс. рублей;

3) на 2024 год в сумме 8 981 198,1 тыс. рублей.

2. Утвердить прогнозируемый объем доходов областного бюджета в части доходов, установленных областным законом от 9 декабря 2011 года № 128-з "О дорожном фонде Смоленской области":

1) в 2022 году в сумме 8 567 179,4 тыс. рублей согласно приложению 18 к настоящему областному закону;

2) в плановом периоде 2023 и 2024 годов в сумме 8 774 297,2 тыс. рублей и в сумме 8 981 198,1 тыс. рублей соответственно согласно приложению 19 к настоящему областному закону.

Статья 13

1. Утвердить цели предоставления субсидий (за исключением грантов в форме субсидий) лицам, указанным в статье 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, объем бюджетных ассигнований на предоставление конкретной субсидии:

1) в 2022 году согласно приложению 20 к настоящему областному закону;

2) в плановом периоде 2023 и 2024 годов согласно приложению 21 к настоящему областному закону.

2. Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, условия и порядок предоставления субсидий указанным лицам, порядок их возврата в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии), а также положение об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом государственного финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями определяются нормативными правовыми актами Администрации Смоленской области.

3. Утвердить цели предоставления субсидий (за исключением грантов в форме субсидий) некоммерческим организациям, не являющимся областными государственными бюджетными учреждениями, областными государственными автономными учреждениями и областными государственными казенными учреждениями, объем бюджетных ассигнований на предоставление конкретной субсидии:

1) в 2022 году согласно приложению 22 к настоящему областному закону;

2) в плановом периоде 2023 и 2024 годов согласно приложению 23 к настоящему областному закону.

4. Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся областными государственными бюджетными учреждениями, областными государственными автономными учреждениями и областными государственными казенными учреждениями, устанавливается Администрацией Смоленской области.

Статья 14

Утвердить объем бюджетных ассигнований на предоставление в соответствии с решениями Губернатора Смоленской области, Администрации Смоленской области грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе, юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам:

1) в 2022 году согласно приложению 24 к настоящему областному закону;

2) в плановом периоде 2023 и 2024 годов согласно приложению 25 к настоящему областному закону.

Статья 15

Утвердить объем бюджетных ассигнований на предоставление в соответствии с решениями Губернатора Смоленской области, Администрации Смоленской области некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых органами исполнительной власти Смоленской области по результатам проводимых ими конкурсов бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых указанные органы не осуществляют функции и полномочия учредителя в 2022 году согласно приложению 26 к настоящему областному закону.

Статья 16

Утвердить объем бюджетных ассигнований на предоставление областным государственным бюджетным учреждениям, областным государственным автономным учреждениям, областным государственным унитарным предприятиям субсидий на осуществление указанными учреждениями и предприятиями капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Смоленской области или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Смоленской области в соответствии c решениями, принимаемыми в порядке, установленном Администрацией Смоленской области:

1) на 2022 год в сумме 6 000,0 тыс. рублей;

2) на 2023 год в сумме 6 000,0 тыс. рублей;

3) на 2024 год в сумме 6 000,0 тыс. рублей.

Статья 17

Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Смоленской области или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Смоленской области в соответствии c решениями, принимаемыми в порядке, установленном Администрацией Смоленской области:

1) на 2022 год в сумме 667 652,3 тыс. рублей;

2) на 2023 год в сумме 784 219,8 тыс. рублей;

3) на 2024 год в сумме 1 242 262,7 тыс. рублей.

Статья 18

Утвердить в составе расходов областного бюджета резервный фонд Администрации Смоленской области:

1) на 2022 год в размере 150 000,0 тыс. рублей, что составляет 0,3 процента от общего объема расходов областного бюджета;

2) на 2023 год в размере 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процента от общего объема расходов областного бюджета;

3) на 2024 год в размере 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процента от общего объема расходов областного бюджета.

Статья 19

1. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов):

1) на 2022 год в сумме 2 850 000,0 тыс. рублей;

2) на 2023 год в сумме 2 850 000,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 2 850 000,0 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) между муниципальными районами (городскими округами) Смоленской области:

1) на 2022 год согласно приложению 27 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 28 к настоящему областному закону.

3. Утвердить не распределенный между муниципальными районами Смоленской области объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2023 год в сумме 453 150,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 569 430,0 тыс. рублей.

4. Утвердить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов):

1) на 2022 год в размере 1,5307665;

2) на 2023 год в размере 1,4290903 и на 2024 год в размере 1,3904789.

Статья 20

1. Утвердить перечень субсидий местным бюджетам, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения:

1) на 2022 год согласно приложению 29 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 30 к настоящему областному закону.

Статья 21

1. Утвердить объем субсидий местным бюджетам из областного бюджета:

1) на 2022 год в сумме 5 474 497,7 тыс. рублей;

2) на 2023 год в сумме 5 456 548,8 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 4 853 484,4 тыс. рублей.

2. Утвердить объемы субсидий местным бюджетам по каждому виду субсидии и их распределение между бюджетами муниципальных образований Смоленской области (за исключением субсидий, распределяемых на конкурсной основе, а также субсидий за счет средств резервного фонда Администрации Смоленской области и субсидий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации):

1) на 2022 год согласно приложению 31 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 32 к настоящему областному закону.

Статья 22

1. Утвердить объем иных дотаций, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам:

1) на 2022 год в сумме 798 300,0 тыс. рублей;

2) на 2023 год в сумме 2 300,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 2 300,0 тыс. рублей.

2. Утвердить объем дотации бюджетам муниципальных образований Смоленской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Смоленской области и ее распределение между бюджетами муниципальных образований Смоленской области на 2022 год согласно приложению 33 к настоящему областному закону.

3. Утвердить объем иной дотации бюджетам муниципальных районов Смоленской области и бюджету муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области в целях поощрения достижения наилучших результатов развития налогового потенциала:

1) на 2022 год в сумме 2 000,0 тыс. рублей;

2) на 2023 год в сумме 2 000,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 2 000,0 тыс. рублей.

4. Утвердить объем иной дотации бюджетам городских округов Смоленской области, городских и сельских поселений Смоленской области - победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика":

1) на 2022 год в сумме 300,0 тыс. рублей;

2) на 2023 год в сумме 300,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 300,0 тыс. рублей.

Статья 23

1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам на 2022 год, в сумме 120 000,0 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение объема иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета по каждому виду иного межбюджетного трансферта на 2022 год согласно приложению 34 к настоящему закону.

Статья 24

1. Утвердить объем субвенций местным бюджетам из областного бюджета:

1) на 2022 год в сумме 8 698 921,7 тыс. рублей;

2) на 2023 год в сумме 9 072 100,2 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 9 480 536,2 тыс. рублей.

2. Утвердить объемы субвенций местным бюджетам по каждому виду субвенции и их распределение между бюджетами муниципальных образований Смоленской области:

1) на 2022 год согласно приложению 35 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 36 к настоящему областному закону.

3. В целях предоставления субвенции бюджетам муниципальных районов Смоленской области на осуществление полномочий органов государственной власти Смоленской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Смоленской области за счет средств областного бюджета утвердить критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений, сельских поселений Смоленской области по осуществлению органами местного самоуправления городских поселений, сельских поселений Смоленской области полномочий по решению вопросов местного значения:

1) на 2022 год в размере 104,891 рубля;

2) на 2023 год в размере 109,086 рубля и на 2024 год в размере 113,450 рубля на человека.

Статья 25

1. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов из областного бюджета предоставляются бюджетные кредиты местным бюджетам на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета на эти цели, в 2022 году в сумме 100 000,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 100 000,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 100 000,0 тыс. рублей на срок, не выходящий за пределы соответствующего финансового года.

2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами, указанными в части 1 настоящей статьи, в размере 0,1 процента годовых.

Статья 26

Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Смоленской области:

1) на 2022 год согласно приложению 37 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 38 к настоящему областному закону.

Статья 27

1. Установить:

1) верхний предел областного государственного внутреннего долга на 1 января 2023 года по долговым обязательствам Смоленской области в сумме 28 750 065,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Смоленской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

2) верхний предел областного государственного внутреннего долга на 1 января 2024 года по долговым обязательствам Смоленской области в сумме 28 342 115,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Смоленской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

3) верхний предел областного государственного внутреннего долга на 1 января 2025 года по долговым обязательствам Смоленской области в сумме 28 016 654,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Смоленской области в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить объем расходов областного бюджета на обслуживание областного государственного долга:

1) в 2022 году в размере 690 794,5 тыс. рублей, что составляет 1,3 процента от объема расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

2) в 2023 году в размере 1 092 266,2 тыс. рублей, что составляет 2,07 процента от объема расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

3) в 2024 году в размере 1 166 628,5 тыс. рублей, что составляет 2,1 процента от объема расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Статья 28

1. Утвердить Программу государственных гарантий Смоленской области:

1) на 2022 год согласно приложению 39 к настоящему областному закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 40 к настоящему областному закону.

2. Утвердить в составе Программы государственных гарантий Смоленской области:

1) на 2022 год общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение государственных гарантий Смоленской области по возможным гарантийным случаям в 2022 году, в сумме 0,0 тыс. рублей;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение государственных гарантий Смоленской области по возможным гарантийным случаям, в 2023 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 29

Утвердить объем бюджетных ассигнований на обязательное медицинское страхование неработающего населения в отношении застрахованных лиц, указанных в пункте 5 статьи 10 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации":

1) на 2022 год в сумме 4 185 969,2 тыс. рублей;

2) на 2023 год в сумме 4 354 225,7 тыс. рублей;

3) на 2024 год в сумме 4 529 171,8 тыс. рублей.

Статья 30

Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 2 статьи 141 областного закона от 28 мая 2008 года № 65-з "О бюджетном процессе в Смоленской области", что дополнительными основаниями для внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета без внесения изменений в областной закон об областном бюджете в соответствии с решениями начальника Департамента бюджета и финансов Смоленской области являются:

1) поступление средств финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, не утвержденных в областном законе об областном бюджете;

2) изменение бюджетной классификации Российской Федерации в части изменения классификации расходов бюджетов;

3) поступление иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах и на обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации;

4) уплата казенным учреждением пеней и штрафов;

5) перераспределение бюджетных ассигнований, связанных с финансовым обеспечением региональных проектов, обеспечивающих достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

6) наличие на 1 января 2022 года остатков ранее полученных дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации;

7) увеличение бюджетных ассигнований на предоставление из областного бюджета местным бюджетам субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на предоставление указанных межбюджетных трансфертов.

Статья 31

В соответствии с пунктом 71 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации передать Управлению Федерального казначейства по Смоленской области в 2022 году на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местному бюджету в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, в целях софинансирования (финансового обеспечения) которых предоставляются такие межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 32

Настоящий областной закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Смоленской области А.В.Островский







