Танки Т-72Б3М поступят на военную базу РФ в Таджикистане в ноябре

Командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что первые эшелоны с современными танками Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками прибудут на российскую военную базу в Таджикистане уже в этом месяце.

"Мы на 201-й военной базе провели мощнейшую работу по перевооружению. У нас сегодня три мотострелковых батальона перевооружены на новую боевую технику. До конца этого года завершим перевооружение танкового батальона, получаем 30 глубоко модернизированных танков Т-72Б3М", - отметил командующий ЦВО.

Напомним, что Т-72 является основным боевым танком Сухопутных войск. На его основе за последние десятилетия создали несколько усовершенствованных боевых машин. В том числе, используемые российскими и зарубежными участниками популярного "Танкового биатлона".

В варианте Т-72Б3М эта машина впервые была продемонстрирована в 2018 году на международном военно-техническом форуме "Армия", который прошел в Подмосковье. По данным корпорации "Уралвагонзавод", где создали и производят эту боевую машину, танк оснащен новым дизельным двигателем мощностью 1130 лошадиных сил, дополнительной защитой башни, бортовых проекций и днища. На нем установили современные системы управления огнем, позволяющие поражать цели днем и ночью, а также цифровые средства связи.

Что касается российской 201-й военной базы, то ранее мотострелков этого соединения оснастили усовершенствованными боевыми машинами пехоты БМП-2. Кроме того, военных снабдили новейшими переносными зенитно-ракетными комплексами "Верба", реактивными пехотными огнеметами повышенной дальности и мощности и противотанковыми ракетными комплексами "Корнет".

Арсенал стрелкового оружия базы пополнился автоматами Калашникова АК-12 и снайперскими винтовками АСВК-М "Корд" калибра 12,7 мм. А специалисты материально-технического обеспечения получили в свое распоряжение современные санитарные бронеавтомобили "Линза".