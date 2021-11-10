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10.11.2021 17:45
Рубрика: Власть

Танки Т-72Б3М поступят на военную базу РФ в Таджикистане в ноябре

Текст: Юрий Гаврилов
Командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что первые эшелоны с современными танками Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками прибудут на российскую военную базу в Таджикистане уже в этом месяце.
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

"Мы на 201-й военной базе провели мощнейшую работу по перевооружению. У нас сегодня три мотострелковых батальона перевооружены на новую боевую технику. До конца этого года завершим перевооружение танкового батальона, получаем 30 глубоко модернизированных танков Т-72Б3М", - отметил командующий ЦВО.

Фото: Пресс-служба Минобороны
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Напомним, что Т-72 является основным боевым танком Сухопутных войск. На его основе за последние десятилетия создали несколько усовершенствованных боевых машин. В том числе, используемые российскими и зарубежными участниками популярного "Танкового биатлона".

В варианте Т-72Б3М эта машина впервые была продемонстрирована в 2018 году на международном военно-техническом форуме "Армия", который прошел в Подмосковье. По данным корпорации "Уралвагонзавод", где создали и производят эту боевую машину, танк оснащен новым дизельным двигателем мощностью 1130 лошадиных сил, дополнительной защитой башни, бортовых проекций и днища. На нем установили современные системы управления огнем, позволяющие поражать цели днем и ночью, а также цифровые средства связи.

Что касается российской 201-й военной базы, то ранее мотострелков этого соединения оснастили усовершенствованными боевыми машинами пехоты БМП-2. Кроме того, военных снабдили новейшими переносными зенитно-ракетными комплексами "Верба", реактивными пехотными огнеметами повышенной дальности и мощности и противотанковыми ракетными комплексами "Корнет".

Арсенал стрелкового оружия базы пополнился автоматами Калашникова АК-12 и снайперскими винтовками АСВК-М "Корд" калибра 12,7 мм. А специалисты материально-технического обеспечения получили в свое распоряжение современные санитарные бронеавтомобили "Линза".

Власть Безопасность Армия В мире экс-СССР Таджикистан Правительство Минобороны

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