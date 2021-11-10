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Умер художник "Тайны Третьей планеты" Дмитрий Куликов

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    10.11.2021, 18:32
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Скончался Дмитрий Куликов, известный художник-аниматор, рабоатавший над такими мультфильмами, как "Тайна Третьей планеты", "Икар и мудрецы", "Лиса Патрикеевна", "Про Сидорова Вову" и другие.

Как сообщает сайт Союза кинематографистов, Дмитрия Ивановича не стало вчера. Ему было 75 лет.

"Его работу отличало высокое мастерство, творческий подход. Бескорыстная преданность делу", - отмечается в некрологе.

Куликов с 1974 года работал на студии "Союзмультфильм", сотрудничал с другими студиями, включая "Кристмас филмз", "Аргус", "Классика", "Шар", с коллегами из Польши, Литвы и Франции.

Лауреат международной выставки "Сатира в борьбе за мир" (1973) как карикатурист.

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