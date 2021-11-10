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Умер участник британской электронной группы 808 State Эндрю Баркер

Новости
    10.11.2021, 11:08
Текст:   Олег Усков

Скончался член важного манчестерского электронного проекта 808 State Эндрю Баркер - клавишник и басист. Музыканту было 53 года. Печальная информация появилась на официальных аккаунтах коллектива в социальных сетях. Причиной смерти Баркера названа болезнь, характер которой не уточнен.

"Счастливо пожив, Эндрю Баркер скончался в своем родном Манчестере в субботу, 6 ноября - после непродолжительной болезни. Его семья и друзья просят уважать их частную жизнь и помнить Эндрю за ту радость, которую он нес своей музыкой. Тебя будет очень не хватать", - говорится в заявлении родных усопшего.

808 State собрались в 1987-м, в 1988-м выпустив дебютный альбом Newbuild, оказавший большое влияние на формирование хауса (т.н. мэдчестер-сцена).

Первый коммерческий успех проекта случился годом позже, когда на BBC начали жестко ротировать трек коллектива Pacific State.

Отметим, что со смертью Баркера единственным членом группы остался ее основатель Грэм Мэсси. Стоит напомнить, что его коллега Джеральд Симпсон со скандалом покинул формацию еще в 1988-м, тогда как барабанщик Даррен Партингтон выбыл из проекта в связи с тюремным сроком за торговлю "тяжелыми" наркотиками.

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