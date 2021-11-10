В Германии выясняют, какое место играет интернет в жизни ребенка во время пандемии

Германия сравнительно давно взяла курс на "диджитализацию" в различных сферах жизни общества, будь то вступление в политическую партию, сдача книг в библиотеку или обучение младшеклассников при помощи комиксов. Обновляя статистическую базу о возрастании роли интернета в повседневной жизни, федеральный центр "Защита молодежи" провел исследование о влиянии Сети на детей в Германии и динамике этого процесса в период пандемии.

В Германии еще не забыли о так называемом "деле Элизиума": платформа в даркнете со ста одиннадцатью тысячами подписчиков до 2020 года опубликовала терабайты детской порнографии. Упоминание этого скандала время от времени появляется в новостях. В Германии проблема детей и интернета стоит остро. Глава "Защиты молодежи" Штефан Глазер в обращении, приложенном к результатам исследования за 2020 год, утверждает: интернет очень быстро реагирует на изменения в общественной жизни. Пандемия и фактически полгода дистанционной учебы во многом изменили место Сети в жизни немецкого ребенка. Увеличение времени, проводимого детьми онлайн, и скорость появления при этом сопутствующих такому времяпровождению рисков, в том числе принципиально новых, находятся в прямой зависимости. Для минимизации этих рисков требуется особый подход со стороны регулирующих органов.

У тех же дружбы и самовыражения, которые Глазер преподносит как благо, тоже рано или поздно появляется alter ego, извращенная и травматичная их форма. Например, популярные челленджи, выполнение группой пользователей соцсети заранее обговоренного задания: казалось бы, забавная групповая активность, дух коллектива, творческий подход к "вызову". Но повестка двадцатого года вдохновила молодых людей записывать якобы юмористические видеоролики, в которых они намеренно пытаются заразиться коронавирусом - таким было одно из популярных заданий челленджа. Европарламент согласовывает ряд мер, предупреждавших бы насилие над детьми в интернете. Но это рассматривается не более чем план на переходный период, примерно на три года: долгосрочной стратегии борьбы с преступлениями против детей в Сети пока нет. Тем не менее список требований к провайдерам уже составлен внушительный.

Во-первых, им предложено перейти на использование таких инструментов идентификации, которые бы запрашивали минимальное количество персональных данных и таким образом почти не "вторгались бы в приватную жизнь". Звучит многообещающе, но если задуматься, не станут ли профили детей в мессенджерах и соцсетях более легкими для взлома, если для идентификации едва ли будет нужна какая-то информация? Во-вторых, им следует привлечь специалистов в области искусства и языка для классификации фото- и видеоконтента по степени опасности или нежелательности. Однако очевидно, что Европарламент, утвердивший подобную меру, будет впоследствии неоднократно раз обвинен во введении цензуры.