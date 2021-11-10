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В Москве госпитализирован актер из "Дозоров" Игорь Савочкин

Новости
    10.11.2021, 22:10
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

58-летний российский актер и телеведущий Игорь Савочкин, Максим Иванович из "Ночного" и "Дневного" "Дозоров", госпитализирован в Москве.

Фото: kino-teatr.ru
Стало известно, по чьей вине произошло ДТП с актрисой Еленой Сафоновой

Как передает РЕН ТВ, сославшись на "знакомый с ситуацией источник", артист "обратился за медицинской помощью из-за болей в спине".

Уточнено: Савочкин чувствует себя "нормально" и, не исключено, будет выписан из клиники уже в ближайшее время.

Савочкин родился в 1963 году в Саратовской области. На экранах - с 90-х: "Жесть", "Черная молния", "Адмиралъ", "Левиафан", "Легенда о Коловрате".

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