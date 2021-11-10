В Польше заявили о задержании всех проникших на ее территорию беженцев

Все нелегальные мигранты, ранее проникшие на территорию Польши, были задержаны. Об этом сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак.

"Это была неспокойная ночь... Все те, кто проник, были задержаны", - сказал Блащак, слова которого приводит Польское радио.

Он также добавил, что мигранты "атакуют" границу несколькими группами одновременно в разных местах. Две попытки такого штурма группы из нескольких десятков человек предприняли в районе населенных пунктов Бяловежа и Крынки. Кого-то из нелегалов удалось сразу вернуть на белорусскую сторону, остальных пришлось разыскивать. По словам пресс-секретаря подляского отделения пограничной охраны Польши Катажины Зданович, в обоих случаях дело дошло до силового вторжения, в результате были разрушены установленные на границе ограждения.

По словам Блащака, Польша увеличила до 15 тысяч количество солдат на границе с Беларусью. Еще во вторник их было 13 тысяч. Министр отметил, что в случае необходимости количество солдат может быть снова увеличено.

Число нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть с территории Беларуси в Польшу, а также Латвию и Литву, за последнее время сильно выросло. Власти этих стран обвиняют Минск в создании миграционного кризиса, но белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что республика больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС, потому что из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Беларуси неоднократно сообщали, что Литва, Польша и Латвия насильно выдворяют мигрантов на территорию их страны.