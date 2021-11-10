В суд отправлено уголовное дело лидера Ореховской ОПГ

В Бабушкинский районный суд отправлено уголовное дело лидера Ореховской преступной группировки Сергея Буторина и члена его банды Марата Полянского. Прокуратура утвердила обвинение.

Этих граждан обвиняют в покушении на убийство милиционера в 1998 году.

По версии следствия, в 1995 году Буторин, которого называли лидером ОПГ, инсценировал свою смерть, чтобы скрыться от правоохранительных органов. Уехал в Испанию и оттуда руководил своими "бойцами". В 1998 году авторитету стало известно, что сотрудник регионального отдела по борьбе с оргпреступностью по ЦАО Москвы начал интересоваться "ореховскими" и местонахождением самого главаря.

Буторин принял решение кардинальное решение - убить милиционера. Исполнителем Буторин назначил члена Ореховской группировки Марата Полянского, а тот позвал участника банды Александра Васильченко.

3 декабря 1998 года бандиты подъехали к дому сотрудника. За рулем сидел Васильченко. Полянский увидев сотрудника правоохранительных органов, выстрелил ему в голову. Думая, что милиционер убит, преступники уехали. Но милиционера заметили прохожие, вызвали скорую и он выжил.