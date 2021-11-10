В мире
10.11.2021 14:32
Текст: Юрий Сизов

Вдоль границы Беларуси увеличен состав противовоздушной обороны

В связи с ростом напряженности на периметрах белорусской границы, на ее западном и на северо-западном направлении Вооруженные Силы страны нарастили состав дежурных сил противовоздушной обороны. Об этом 10 ноября сообщили в военном ведомстве РБ, передает БЕЛТА.
Фото: MON/Handout via REUTERS Фото: MON/Handout via REUTERS
Фото: MON/Handout via REUTERS

По согласованию с руководством Министерства обороны Российской Федерации, "отработаны практические вопросы взаимодействия в воздухе сил и средств, входящих в комплект единой региональной системы противовоздушной обороны вооруженных сил Беларуси и России. В нем участвовали как белорусские экипажи, так и российские", - уточнили в министерстве.

Фото: United States Air Force
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Кроме того, выполнены задачи патрулирования государственной границы в воздушном пространстве РБ с привлечением двух самолетов ТУ-22М3 воздушно-космических сил России. Отработано взаимодействие с наземными пунктами управления. Самолеты ТУ-22М3 в расчетное время совершили посадку на аэродроме, базирующемся на территории Союзного государства.

"Если ранее такие полеты стратегической бомбардировочной авиации носили цикличный характер, то с сегодняшнего дня они будут выполняться на регулярной основе. Это меры адекватного реагирования на складывающуюся обстановку как в воздухе, так и на земле", - пояснили в Министерстве обороны.

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