Вдоль границы Беларуси увеличен состав противовоздушной обороны

По согласованию с руководством Министерства обороны Российской Федерации, "отработаны практические вопросы взаимодействия в воздухе сил и средств, входящих в комплект единой региональной системы противовоздушной обороны вооруженных сил Беларуси и России. В нем участвовали как белорусские экипажи, так и российские", - уточнили в министерстве.

Кроме того, выполнены задачи патрулирования государственной границы в воздушном пространстве РБ с привлечением двух самолетов ТУ-22М3 воздушно-космических сил России. Отработано взаимодействие с наземными пунктами управления. Самолеты ТУ-22М3 в расчетное время совершили посадку на аэродроме, базирующемся на территории Союзного государства.

"Если ранее такие полеты стратегической бомбардировочной авиации носили цикличный характер, то с сегодняшнего дня они будут выполняться на регулярной основе. Это меры адекватного реагирования на складывающуюся обстановку как в воздухе, так и на земле", - пояснили в Министерстве обороны.