Ведущие эксперты обсудили возможность лечения и профилактики ожирения в рамках программы госгарантий

28 октября 2021 г. под эгидой Всероссийского союза пациентов и при поддержке компании Ново Нордиск состоялся форум "Ожирение, метаболизм и продолжительность жизни", в работе которого приняли участие представители Минздрава России, Российского Бюро ВОЗ, региональных органов власти, ведущие специалисты в области эндокринологии, терапии, кардиологии, диетологии, бариатрической хирургии, клинической фармакологии, представители научного сообщества и фармацевтической индустрии.

В настоящее время ситуация с ростом распространенности ожирения и метаболических нарушений в мире признана эпидемией 21 века. По оценкам ВОЗ, избыточный вес имеет почти треть населения планеты. В России более 40% взрослых имеют избыточный вес, ещё 21,6% страдают ожирением - это каждая третья женщина и каждый пятый мужчина.

Лишние килограммы негативно влияют на здоровье, резко увеличивая риск возникновения сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, онкопатологии, бесплодия и многих других заболеваний. Каждый год по причинам, связанным с ожирением, умирают более 2,8 млн человек.

Ввиду масштабности и серьезности данной проблемы участники форума предложили внести ожирение в список социально значимых заболеваний и оказывать помощь пациентам с ожирением в рамках программы государственных гарантий.

"Как Всероссийский cоюз пациентов мы будем стоять за погружение этого лечения в программу госгарантий и будем настаивать, чтобы оно было включено в соответствующий перечень. Потому что считаем это заболевание социально значимым; значит, пациенты должны получать помощь бесплатно", - сообщил Юрий Александрович ЖУЛЁВ, сопредседатель Всероссийского союза пациентов, подчеркнув, что задачей форума является обсуждение и выработка государственной политики и государственно-общественного взаимодействия в этой сфере.

Одной из важнейших тем форума стала проблема ожирения у детей. В России в настоящее время у каждого пятого ребёнка есть избыточная масса тела или ожирение, половина из них будет также иметь проблемы с лишним весом, когда станут взрослыми.

"Ожирение вносит огромный вклад в уменьшение продолжительности жизни. Прежде всего нужно, чтобы врачи и население усвоили, что ожирение - это болезнь. Это глобальная межведомственная проблема. Без помощи школы, департамента образования, социальных структур, комплексного подхода всех медицинских специалистов ее не решить. Важно вести просветительскую деятельность. На это должны быть направлены основные усилия", - считает Валентина Александровна ПЕТЕРКОВА, научный руководитель Института детской эндокринологии ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" МЗ РФ, академик РАН.

По мнению экспертов, для формирования здорового образа жизни необходимо внедрение системы государственных и общественных мер по определению и профилактике факторов риска у детей, которые будут распространяться на школьное и дошкольное образование, а также разработка и внедрение современных методик лечения детского ожирения. Так, в лечебных учреждениях всей страны уже введено обязательное внесение индекса массы тела ребёнка в амбулаторные карты и постановка на диспансерный учёт детей с ожирением.

Спикеры затронули необходимость улучшения диагностики, в том числе расширения скриниговых программ раннего выявления метаболических нарушений; получения доступа к инновационной терапии; актуализации клинических рекомендаций по диагностике и лечению избыточной массы тела и ожирения у детей и взрослых, диетотерапии, персональном уходе, а также созданию системы профилактики.

"Наша задача - не допустить ожирения у тех, у кого его нет, и вылечить у тех, кто уже заболел. Однако сегодня существует проблема недодиагностики ожирения как болезни. Такой диагноз поставлен менее трети людей, имеющих это заболевание. И многие врачи, и многие пациенты не воспринимают ожирение как заболевание. Поэтому от момента заболевания до обращения к врачу в среднем проходит около 8 лет. Поздняя обращаемость делает очень актуальной информированность населения о важности и по сути, смертельности ожирения, которое убивает чаще, чем курение", - отмечает Екатерина Анатольевна ТРОШИНА, заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" МЗ РФ, директор Института клинической эндокринологии человека, член-корреспондент РАН.

По итогам мероприятия будет подготовлена дорожная карта, куда войдут конкретные предложения по изменению законодательства и выработке других конкретных мер по профилактике и лечению ожирения.

Генеральным спонсором форума стала компания Ново Нордиск, которая ставит своей целью привлечение внимания общественности к проблеме ожирения ради сохранения здоровья россиян.

В рамках форума ведущие специалисты по терапии и общей врачебной практике, эндокринологии, диетологии, а также представители СМИ, научного и экспертного сообществ, фармацевтической индустрии неоднократно отмечали, что ожирение - это мультидисциплинарная проблема, которую нужно решать сообща.

Релиз предоставлен пресс-службой компании Ново Нордиск