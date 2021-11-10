Видео: Актриса из фильма "Зимняя вишня" попала в ДТП в Москве

Советская и российская актриса Елена Сафонова попала в автомобильную аварию в центре Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

65-летняя актриса, управлявшая автомобилем Hyundai, после ДТП была госпитализирована в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. По сведениям издания, у нее сломано несколько ребер и надколенник. В аварии есть еще один пострадавший - о его состоянии пока не уточнено.

Информацию о происшествии в официальном Telegram-канале подтвердила московская Госавтоинспекция. По данным ведомства, столкновение трех автомобилей произошло по адресу проспект Мира, 44. По факту ДТП проводится проверка.

Актриса Елена Сафонова является дочерью известного артиста Всеволода Сафонова и режиссера Валерии Рублевой. Широкую известность получила после того, как исполнила роль Ольги в фильме "Зимняя вишня" (1985 год). Также снималась в картине Никиты Михалкова "Очи черные". После с мужем жила в Париже, где продолжала сниматься в кино и играла в театре. В 1997 году Сафонова вернулась в Россию. В данный момент продолжает актерскую карьеру.